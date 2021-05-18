韓國35歲女歌手Navi前年升呢做人妻，去年12月宣佈懷孕的喜訊，之後她就頻頻在IG公開陀B的近況。Navi預產期在即，一周前已收拾走佬袋準備隨時入院，同時亦公開了自己穿上病人服的相片。

fans祝賀

而Navi的所屬事務所昨日公開好消息：「Navi於16日誕下一子，母子平安，在家人的祝福及照料下靜養中，今後Navi會努力成為一個好媽媽，請大家給予支持。」獲fans及網民留言祝賀。Navi亦在IG公開了兒子正在睡覺的模樣，跟fans分享喜悅，她寫道：「兒子Joy健康地出世，歡迎你，感謝大家的應援及祝賀。」

老公貼心按腳

另外，曾亮相韓國人氣選秀節目《PRODUCE 101》的41歲著名排舞師裴允貞，前年與年輕11歲的圈外男友結婚後，透過試管手術而成功懷孕。目前懷孕8個月的裴允貞，連日來都有更新IG，透露自己挺着大肚孖老公去了濟州島胎教旅行，享受生活，她亦公開了老公為她按摩腳部的影片，獲fans大讚是好老公。

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