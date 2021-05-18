韓國混聲組合Sharp的41歲前成員李智慧，於2017年跟年長三歲的圈外男友結婚，女兒於翌年12月出世。去年李智慧宣佈懷有第二胎的喜訊，可惜公開喜訊不足三星期，她就宣佈流產的噩耗。而李智慧亦似乎走出流產陰霾，於昨日播出的節目《同床異夢2 - 你是我的命運》中興奮宣佈再懷第二胎。

曾以為失敗

李智慧的第二胎是接受試管嬰兒手術成功懷上，李智慧說：「第一次嘗試的時候用了冷凍卵子，大概有25個左右，在胚胎異常與否確認檢查中，只得兩個通過。第二次進行試管時，採集卵子去胚胎移植那天，由於胚胎不合格，連移植都沒能進行。」不過今次醫生就向他們派定心丸表示胚胎目前的狀態非常好，李智慧滿懷期待地說：「能移植就已經很幸運了，今次可以成功懷孕嗎？」醫生強調今次可以成功懷孕，令李智慧滿心歡喜。

感動流淚

而李智慧的老公就為接受完手術的妻子準備了驚喜，帶愛妻到酒店好好享受，並貼心帶同妻子的日用品，令李智慧感動流淚。而手術後不久，二人在進行懷孕測試時確認了懷孕的結果，李智慧即激動說：「怎麼辦？」老公細心安慰了妻子，並再次確認檢測結果，得知在漫長的等待中終於迎來第二胎後，兩人緊緊抱在一起流下了眼淚，場面十分感人。

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