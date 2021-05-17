人氣王姜濤和隊友MIRROR早前完成六場演唱會，人氣暴升，而個唱上姜濤更不避嫌請來緋聞女友、ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》黃曉文（Candy）一同上台演出。雖然姜濤和Candy異口同聲否認戀情，但女方依然被不少「姜糖」連番攻擊，結果姜濤護花心切，昨日凌晨突然在Ig貼相及留言勸喻姜糖不要再攻擊Candy，此舉不單獲姜糖及網民大讚，連Candy也公開感激，更親暱叫他做「大佬姜」。

「沒做錯任何事」

現年22歲的姜濤貼出跟19歲的Candy頭貼頭的合照，留言回應早前兩人的緋聞，他不避嫌說：「一直被誤會，一直被攻擊，我知道這一行免不了這些，但至少不希望身邊的人因為我，而遭受到這種誤解和攻擊。這個小妹妹，沒有做錯任何事情，這次的表演100分。」姜濤主動開口為Candy解釋，護花行動後，即獲得姜糖排山倒海的留言，當中幾乎一面倒大讚：「你真的太善良了」、「太溫暖了，你願意公開保護身邊的人是真正的姜man」、甚至有姜糖封他為「暖男姜」。

多謝姜糖鼓勵

姜濤出面護花後，Candy昨午亦在Ig貼出跟姜濤的合照，並留言：「除了謝謝你，我都不知道說甚麼好了，真的謝謝大佬姜，謝謝一直以來所有支持我的人，還有鼓勵我的姜糖，希望所有人都健康快樂，我知道做好自己才是最重要的。」Candy昨日發文後，大部份網民皆是留言支持，未有如當日她跟姜濤傳緋聞後，被網民開post留言攻擊：「呢條女做夠新聞未？！」、「一早都覺得呢條女想姣姜濤，不過姜濤唔受佢囉，姜post個Ig story佢都要跟尾狗，心機女！真心咩？」

Candy去年和姜濤及MIRROR另一成員陳卓賢（Ian）因合作拍攝音樂微電影《戀愛要在生日前》而認識，之後有指Candy和姜濤今年情人節前夕結伴夜遊中環荷李活道，並前後腳把街景相片貼到Ig story。怎料小情侶翌日疑嗌交分手，女方委屈指自己「一次二次俾人玩」，但未有公開另一半身份。事後Candy雖然否認跟姜濤拍拖，但她坦認雙方有聯絡。