韓劇《出軌的話就死定了》、《推理的女王2》的40歲女星洪洙賢，2018年被爆跟27歲男歌手Microdot譜姊弟戀，但之後因Microdot父母被爆曾涉詐騙後連夜逃走，最終洪洙賢和Microdot亦分手收場。不過洪洙賢已覓得真愛，日前透露將於本月做人妻，嫁給圈外男友。

新郎從事醫療行業

根據韓媒《OSEN》今日報道，洪洙賢將於本月28日跟同齡的圈外人結婚，同時曝光男方從事醫療行業。據知洪洙賢絕對不是奉子成婚，現在她正努力拍攝預計7月首播的新劇《警察課程》。而考慮到準新郎並非圈中人的關係，他們將低調舉行婚禮，並只邀請親友出席。對於有傳洪洙賢的未婚夫是從事醫療行業一事，洪洙賢的事務所表示：「因為是演員的私事，所以很難確認。」同時亦不願回應婚禮是否於28日舉行。

上月平安誕女

至於去年8月奉子成婚嫁中醫師的韓劇《未生》31歲女星姜素拉，已於上月平安誕女。一向低調的她一直未有公開老公及女兒的照片，不過昨日她就有更新IG，上載去年夏天去濟州島的舊照。照片中姜素拉穿上鬆身連身裙，估計當時她已懷有身孕，而她更興奮地不停擺甫士，未知是否去年跟老公去濟州島度蜜月時拍攝的照片。另外亦有fans留言，祝賀姜素拉的囡囡滿月。

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