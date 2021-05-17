維基上說，元華原名容繼志，自從7歲那年，他被送到戲劇學院師隨于占元師父後，元華從此和真名割席，亦踏上不一樣的功夫人生。年紀輕輕，連小學都未畢業，卻匆匆被父母送到戲劇學校，志在學門手藝傍身，當然事出有因。60年代初香港經濟仍未起飛，元華一家五口住在調景嶺木屋裏，每到打風季節，整個屋頂被吹走是等閒事，父母為口奔馳，冇王管的元華，小學已創下換了4間學校的紀錄。「送得我走梗係有原因啦，嗰時掛住玩、撩事鬥非又成日逃學，學校打嚟投訴問點解唔返學，阿媽要搵食，我又鬧極唔聽。」

練基本功吃盡苦頭

別無他法，元華媽媽最後給他兩個選擇，一是去行船，要不就去學做戲。元華由於小時候愛耍功夫，於是就歡天喜地跟着媽媽到于占元師父門下拜師學藝，簽下一紙十年合約，從此亦是元華「噩夢」的開始。嚴師出高徒，可是，當年只得幾歲大的元華，練習北派基本功可謂吃盡苦頭，稍有做錯，師父兩條大藤條打孖上侍候，短短時間，元華身上已有數不清的藤條痕「戰績」。「一朝早就要練倒豎蔥呢啲基本功，一練就一個鐘，谷到腦充血咁濟，晏晝食完飯就要練戲同練唱，之後要練兵器。練完刀槍，最後就要做翻騰動作，仲要輪流打掃同洗廁所，日日如是，但一做錯師父條藤條就嚟，真係好辛苦，有次我喺台上表演，褲頭帶綁唔實，我都知死喇，咪拖住條褲嚟行囉，仲要一路甩褲一路照打觔斗。」最後表演成功，元華以為安全過渡，誰知一落台，師父已經攞定藤條「大刑侍候」，結果這次還打斷了兩條藤條。

師兄弟上演「逃學威龍」

越是打壓，越要反抗，不只元華，其他吃盡苦頭的師兄弟，隔幾日就會上演「逃學威龍」戲碼，就連大師兄洪金寶亦不例外。「大哥年紀大我少少，雖然有時為咗玩為咗食會俾佢蝦，但佢有事我唔會唔理。記得有次佢又逃學，匿咗喺美麗都大廈樓梯底，我就幫佢攞席呀、被呀，又攞多啲飯餸畀佢食。啲人問我大哥去咗邊，我話唔知呀，師父再問我：『你係咪唔講呀？唔講啦嘛！』跟住一路打，我唔講佢再打。打完一輪佢冇符，件事本身就咁算。點知大哥媽媽走嚟問我『你講出嚟啦，我係佢阿媽，冇咗個仔好慘好傷心㗎！』結果我心軟講咗出嚟，師父知道仲嬲，因為覺得冇面嘛！」這次元華受了70鞭藤條，亦是被于師父打得最甘的一次。

「出戰」台灣

師父出名嚴厲，但元華提到有次跟對方到台灣，終於威返次給師父看，記性很好的元華一臉得意地說：「我比其他師兄弟彈跳力嘅悟性強，有人話我係與生俱來，可以喺空中停留幾秒先落返嚟。嗰次同師父去台灣，去見我師父啲朋友，師父叫我即場同佢朋友啲徒弟切磋一下，鬥邊個打觔斗高啲，師父攞住條藤條，好似畀壓力我囉，結果個對手打橫跳，我就直上直落，即係佢已經落返嚟，我仲可以繼續上最後贏咗佢！師父好開心呀，講咗句『算你好彩啦！』嘻嘻，佢話：『今日輸咗打到你仆街！』佢要面嘛，嗰次咪幫佢贏返啲面子囉！」

「七小福」唔止得7個

不少人以為于師父門下的「七小福」只有7位成員，元華在訪問中突破「盲腸」說：「『七小福』其實係一個隊名，試諗吓，就好似打足球咁，除咗落場嗰11個人外，後備席仲有好多人，邊個受咗傷、邊個犯咗錯總要有人頂上，咁若果我哋6個人病咗，咪得一個去表演？所以『七小福』係有好多師兄弟喺入面，而師姐元秋都係其中一個成員。」元華笑言自己和師兄弟很害怕師父，試過有次一聽師父要來，原本在碼頭的師兄弟，不問情由便嚇到跳海，落到水元華才發現自己不懂游泳，要死命抓着船兩側的輪呔。元華坦言現在上了年紀，師兄弟雖然各有各忙見面少了，但大家的感情都很好，見到面依然很談得來，經常懷緬「七小福」時光，有時也會相約出去喝杯酒聊聊天。

採訪：王梓嫚

攝影：沈健程

攝錄：馮嘉銘

地點： Chilli Lime

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）