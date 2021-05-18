歐陽震華（Bobby）、馬德鐘（馬神）、萬綺雯與陳瀅主演大台新劇《伙記辦大事》近期播出，有「收視福將」之稱的Bobby坐陣，收視應該實食冇黐牙，繼開播首周收視錄得24.7點後，不合理及沉悶劇情，加上觀眾發現劇中第2女主角陳瀅戲份，差不多超過每集的一半時間，甚至比Bobby、馬神及萬綺雯還多，令收視每況愈下之餘，網民更在討論區表示不滿鬧監製。

兩視帝嫌對手戲少

對於戲份不及陳瀅，Bobby與馬神今日出席宣傳活動時被問及，Bobby指戲份多少問題要問監製或編劇，他只是跟劇本去做，或者當時現場飛紙仔，演變成之後出來製成品，他說：「我都睇電視先知，觀眾眼睛係雪亮，咁佢哋要睇啲乜嘢，咁佢梗係想講，好彩係話想睇我哋多啲，如果話唔想睇佢哋咁就死啦。」馬神在旁笑說：「點解仲有你哋嘅。」馬神則避談戲份少一事，只表示很久沒有演反派角色，還要對手是Bobby。兩人也直呼對手戲太少不夠喉，兩大視帝正面交鋒應該可以早點有對手戲，等到第21集起才有實在太遲。

準備好收視福將除牌

對於網民鬧爆監製指Bobby戲份少，影響「收視福將」美譽，Bobby二話不說：「所以拍埋呢套我可以甩咗呢個名，你諗個牽連幾大，原來我戲份少啲，『收視福將』稱號都甩埋。」他坦言背負這個稱號也感到很大壓力同包袱大，他說：「唔係次次套套都收視高㗎嘛，有時天時地利人和，個片幾時出呀，或者啲內容點樣呀，好多嘢加埋，我都『收視福將』咗廿幾年喇，應該不如你嚟。」馬神聞言立即婉拒︰「唔敢當。」

陳瀅面對被指戲份過多，她表示收到劇本時，已經知道所演角色是串連所有故事，透過這角色向觀眾交代，她說：「我本身都係馬神同Bobby fans，吓又見唔到呀，都會覺得唔開心。」至於演技被網民指不太自然，陳瀅表示每次演出都要求自己有進步，不要給人感覺停滯不前，而今次角色是以往未做過的臥底，希望結局篇時會觀眾改觀。

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