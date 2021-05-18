歌手陳凱詠（Jace）的首張專輯《PROCESSING》開賣首天已經得到金唱片銷量（1萬張）成績，雖然有人覺得Jace冒起得快，但其實她未做歌手之前，曾任《環球娛樂網誌》主播、參演過不少微電影以及劇集之演出，但原來她曾經做過stylist，試過為MIRROR的Edan、Stanley挽鞋！

在ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》做嘉賓，強尼提到與Jace在三年前因為《全民造星》而認識，娟姐有點疑惑，Jace隨即笑說：「我嗰陣係做《全民造星I》嘅styling，係幫馬天佑手，因為佢係負責A Team，即係有Edan、Stanley，我咪全部幫佢哋挽鞋囉！」聽到娟姐嘩嘩聲，接着強尼表示之前已經看過Jace演戲，想不到在後台見到她負責styling：「嗰陣時佢真係博晒命，我見到佢咪上前同佢打招呼，佢喺行內接觸嘅範疇真係好多，佢真係勁嘅，雖然佢已經係演員，但係做styling都瞓晒身幫佢哋搞，幾日唔瞓咁幫佢哋揀幾十套衫！」Jace坦言這些經歷對她有很大影響：「我慶幸自己唔係一入行就做到自己最想做嗰個位，喺側邊試過好多嘢，對我而家好有幫助！」

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