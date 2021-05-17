前政務司司長唐英年高調從政，他胞妹、62歲的唐英敏（Mai）則繼承家族紡織生意，絕對低調，除了早年現身上市公司答問大會，極少出鏡。唐英敏早前罕有接受蘋果訪問，友善興奮地介紹她的新作：以NFT（Non-Fungible Token非同質化代幣）打頭炮的生活家品牌子MoScRYPTO。

近年加密貨幣非常熾熱，NFT市場令數碼藝術品、音訊檔案等有價有市，發展在過去幾個月核爆式增長。唐英敏同樣睇中NFT市場熱度及潛力，她一身casual的Polo shirt、卡其褲，抱住愛犬Calvin在銅鑼灣受訪時，身上並非其揸fit 20幾年的美國高檔cashmere女裝品牌TSE，「其實我最初係想做TSE Home and lifestyle products 先，諗咗好耐，九個月左右，都諗唔到點樣跳出呢個框架。」TSE星級捧場客包括：美國第一夫人、拜登太太Jill Biden、Gwyneth Paltrow等，由於始終有形像規限，故她最終決定另出一個新品牌，三個月前，將覺得好玩、有潛力又大熱的NFT元素加入去，結合新興的數碼加密藝術及實體世界，以及家族紡織生意合而為一。

品牌頭炮就以她愛犬Calvin做主角，先製成三幅NFT藝術，在交易平台以0.5粒以太幣定價，再將三幅作品做回實體的商品：cashmere咕𠱸、頭罩、毛毯等。「你響出面可以買好多NFT，做成點都得，咁樣就好好玩，因為我又鐘意貪玩，所以就咁開始。NFT對我嚟講，係一個designer、一個creator，我就拎佢做inspiration，去做一啲真嘅products，將digital去返 physical嘅一件事，我諗我地係第一個。佳士得早前拍賣一組NFT頭像以破紀錄逾1億港元成交，連ebay今個月亦開放NFT交易，她坦言睇好NFT市場，亦已入手一批加密貨幣準備買NFT，但相信市場會先亂一陣子，故不會胡亂炒買太貴的作品。「NFT個價值就係響original個度，同埋你完全可以認証，因為你無個簽名，無個Blockchain 嘅code響度，你就係worthless。」

唐英敏對新生意想法多多，向來低調的她來自上世紀百億富豪家族、「紡織大王」唐翔千。唐翔千育有三子一女，分別是唐英年、唐聖年、唐英敏和唐慶年。唐英敏跟隨爸爸指示，幾十年來在中港美三地不停飛，處理家族生意，「其實呢，我讀書就讀Biology同Zoology，讀完書就搵唔到嘢做，咁就去咗美國讀咗個NBA，留響紐約做咗五年auditing，咁我嗲地就話，你橫豎響美國，就去TSE幫手啦，咁我就搬咗去LA，做咗十幾年。」其後因家族發展內地電子市場，她奉命回港幫手，「跟住我嗲地話，年紀大喇，你做返TSE啦， 我話『哦』 ，咪做囉，所以我係一個咩都做嘅人。其實我都鍾意做衫多啲嘅，嗰啲電路板、光學儀器，我學都有排學。」直到2019年深圳的清溢光電上市，她可重新聚焦在服裝品牌上。「我爸爸係一個好好嘅人，好體貼，好關心人，佢對我無乜太大要求，只係要我凡事要盡力。」TSE方面，她坦言面對疫情困局，美國亦未能全面解封，在LA的大本營會繼續做男裝，同步發展以recycle cashmere做的可持續發展副線，以及在百貨店Neiman Marcus銷售。

唐翔千在2018年離世，唐家感情深厚，現時每逢周日家人均會聚集媽咪唐尤淑圻家中，吃晚飯聚天倫，她則負責焗甜品糕點，「我地感情幾好㗎，我鍾意煮飯，中餐西餐日本餐都得，因為響美國住咗二十年，唯有自己煮飯，細佬每次都帶個咸嘅餸，唔想同細佬爭，我就整一樣甜嘅。」至於大哥唐英年又怎睇她的新作？唐英敏笑說：「他未理，咁細嘅生意，佢話，總之你唔好闖禍就得。」

「我留响香港，無得走㗎喇，因為𠵱家四隻狗響度。」一聽口氣，就知道唐英敏是名符其實的狗奴，她家中有四只小狗，包括：在SPCA領養的約克㹴、在大埔廠房執的唐狗，以及唐英年太太送的松鼠狗Calvin、貴婦狗。新品牌第一個產品都以Calvin做主角，「因為佢最後生、最上鏡，我又好鍾意我隻狗，既然係咁，我就做咗佢先啦。」除了狗以外，她同樣亦有餵流浪貓、在不同動保組織助養貓咪。

撰文：林妃

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