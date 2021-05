莫文蔚(Karen)將於下月11至13日假紅館舉行三場《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》,她日前換上靚衫,一口氣拍了歌曲《The Way You Make Me Feel》和《戀一世的愛》的MV,兩首都是她當年拍攝周星馳電影《喜劇之王》的主題歌曲,當年電影在石澳取景,Karen也特別到同一場景拍攝,又有live band現場演唱。

拍攝當日天氣酷熱,Karen既要在海邊跳舞,也要駕開篷車兜風。她為護聲不停喝水降溫,休息時都不敢走入室內嘆冷氣,以免一冷一熱易着涼。導演在黃昏靚景下拍攝現場演唱部份,Karen大讚浪漫!重遊石澳舊景,當然勾起拍《喜》片時的回憶,Karen說:「呢套戲我都好鍾意,成日有拎出嚟睇。今次再返嚟呢個地方拍MV,雖然已過了20年,但變化唔大,仍然畀我好熟悉嘅親切感。」