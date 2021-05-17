無綫與ViuTV的電視戰已到白熱化，去年曾志偉獲無綫邀請回巢改革，可惜由他牽頭的綜藝戰，明顯輸對家一截，適逢政府買下東奧轉播權，TVB與ViuTV都可以免費轉播，無綫遂決定全力大搞，將戰場由綜藝轉到體育。為力挽狂瀾，無綫主席許濤昨日現身記者會外，高層曾志偉更率領近五十「東奧大軍」晒冷，藝人主持除有自薦赴日採訪的方力申、還有姚子羚、朱智賢及鄺潔楹等，加上將助陣評述的逾二十位體育界代表，無綫今次借東奧救亡可謂全力以赴。

去年「2020年東京奧運會」因為疫情關係延至今年7月23日正式開鑼，香港政府上周宣佈斥資購入今年東京奧運的轉播權，交由無綫、ViuTV、香港開電視、香港有線電視以及NowTV等本地五間電視台轉播，令無綫與ViuTV再陷電視大戰，副總經理曾志偉更動員全台藝人嚴陣以待，並於昨日舉行的記者會上宣佈將有五條頻道播出奧運期間各項賽事，且將製作500小時直播節目及賽事精華，OTT平台則有13條奧運頻道24小時作轉播。

方力申推工作自薦參與

除志偉出席外，還有體協會長霍震霆及兒子霍啟剛，連無綫公司主席許濤、高層杜之克及樂易玲都有現身，志偉說︰「好開心宣佈咁大的盛事，我哋今次全情奧運，代表我哋全程轉播，係全台參與。」又指要炒熱奧運氣氛，籌劃在奧運倒數15日前搞明星運動會，詳情稍後宣佈，除全台藝人出席，亦會邀請歌手及名人參與，他更表示：「香港隊加油，奧運加油！」其他出席藝人主持包括方力申、朱凱婷、姚子羚、鄧佩儀、陸浩明、麥美恩及蔣志光等；亦有一班生力軍演員，如孔德賢、吳業坤、曾淑雅及鄺潔楹等，希望吸納後生觀眾；還請來一眾資深的運動員洪松蔭、梁國成及專業體育評述員黃興桂坐鎮，看來今次志偉誓要收復失地。

據了解港府今次購入東奧轉播權，五個電視台將平均分配轉播時數，至於派員到東京採訪，由於名額有限分到幾多仍未知，但各台會照申請，而新聞部、工程、體育部都會派人到當地。據悉，無綫方面已打算派方力申披甲上陣到東京採訪，現在申請階段。對於派員到日本，志偉說：「諮詢緊，要睇邊啲藝人打咗針，有關方面又畀到幾多人去，𠵱家好嚴，時間好急又要睇疫情變化，有機會搞唔成，所以做又大件事，唔做都大件事。」方力申則表示︰「我係自薦參與，𠵱家未知得唔得。因為係運動員出身，好鍾意體育運動，奧運好難得，我覺得喺疫情下可以去到奧運一定要爭取，我本來下個月返內地拍戲，但最後推咗工作，若果可以去到現場，我絕對唔會放棄呢個機會。」問到日本疫情嚴重會否買重保險，他說︰「我唔會過去周圍走，而且打晒針又隔離，活動範圍都係奧運村，幾時都會裝備好，大會仲緊張過你，所以完全放心。」

強尼不怕疫情：機會難得

另一主持麥美恩則指奧運最愛看游水及跳水項目︰「好好睇，見到啲朱古力精神爽利。」姚子羚則笑說：「我驚參加運動會多過主持做live，因為參加比賽真係要操練吓，籃球、乒乓球都廿幾年冇打過，唔知搵唔搵得返當年份熱血。」兩人都不介意赴日做直播。

而ViuTV的強尼曾於2008及2012年做過奧運主持，問若ViuTV今年派他出埠採訪會否去？可擔心疫情？他回覆《蘋果》表示︰「以前都有去過大型運動會，基本上冇機會去城市，只來回去場館同新聞中心，如果要去，我暫時未了解，如果要去都只會在場館接觸，小心都係可以嘅，始終機會難得。」