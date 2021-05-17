粵劇大老倌尤聲普昨早在聯合醫院離世，享年89歲，有行內人表示他在五日前中風入院，直至昨早突然呼吸困難，醫護人員即時給他吸氧氣，可惜作用不大，情況持續轉差，最後醫生為尤聲普搶救，但10分鐘後他便告不治離世。

尹飛燕發現消瘦

尤聲普上月24日曾在屯門大會堂演出《乾坤鏡》（五代同台版），料不到這是他最後一次上台演出，合演的尹飛燕昨日接受《蘋果》電話訪問，透露當時已發現對方消瘦，有傳聞指尤聲普心臟有事，尹飛燕說：「我又唔係好清楚，我從來唔問人呢啲嘢，但一齊做嘢時佢又冇話有病，但疫情關係好多場合排戲，佢都話『我唔出嚟喇』，只係演出先見。」她表示從對方身上獲益良多：「我出身後同佢相處都有50年，後來大家都跟聲哥（林家聲）埋班，見面機會就多咗，我係花旦，而佢以前做文武生，現在做丑生。」又指從未聽過對方有退休念頭，不過大家年紀大，不約而同會選擇一些較輕鬆的演出，只求過戲癮。

尤聲普在1971年與阮兆輝等組成香港實驗劇團，以新派方式推廣粵劇，兩人交情深厚。阮兆輝昨日接受《蘋果》訪問時表示︰「我係今朝聽到消息，唔係佢太太通知，係我哋搵人求證。」而阮兆輝兒子阮德鏘亦傷感地說：「我哋兩家人會一齊去旅行，知道佢離世時冇好辛苦，好安詳。」

蓋鳴暉多謝提攜

蓋鳴暉昨日接受訪問，指當年入行曾得到尤聲普提攜：「去年我都有去睇佢演出，戲行又少咗一位資深又有內涵嘅前輩，希望佢一路好走。」

羅家英亦在社交平台發文悼念好友：「香港殿堂級粵劇老倌少了一個宗師，很捨不得，很意外，他一向身體很好，忽然的辭世，或許是一個很舒服的離開，但是我們很傷心，我17歲與他演出，到現在60多年，做了一世的戲，在舞台上，我們很合拍，教了我很多東西。」

尤聲普前年與尹飛燕演出《明末遺恨》時，還被讚魄力十足，當時他說︰「都幾難做到好似我咁，我已經差不多90歲，仲差三年，即是87歲，倒轉都78歲啦，永不言休，做到自己唔做為止，我諗我都係喺台口同觀眾講拜拜。」他曾透露為了保持體魄及狀態，堅持每日半跑半行一小時作養生之道。