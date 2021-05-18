韓國女團BLACK PINK的25歲成員Jennie，今年2月被爆撻着同門師兄、天團BIGBANG的32歲隊長G-DRAGON（GD），而二人所屬的YG事務所就未有承認亦未有否認戀情。爆出緋聞後Jennie就專注工作，近期她更似乎轉形象行性感路線，繼日前公開上身僅穿胸圍、大晒白滑玉背的照片後，近日再公開谷胸正面照。

誘人甫士派福利

Jennie今日就於IG上載多張拍攝時的花絮照，見到Jennie穿上bra top晒纖腰，另外又擺出不同誘人甫士，更躺在浴缸內谷胸及以跌帶look示人，展現性感惹火一面。

事隔5年出師妹團

另外，今日韓國方面傳來消息，指YG預計於今年下半年推出新女團，而YG方面亦回應：「確實正在準備推出新女團。」有網民更發現YG近期註冊了「BABYMON」、「BAEMON」的商標，因此有人猜測這會否是新女團的名稱。今次是YG繼BLACK PINK後，事隔5年再次推出新女團，外界都非常好奇BLACK PINK師妹團的風格。

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