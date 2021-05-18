台灣近日禍不單行，疫情反彈之外，一星期內兩度停電，台灣南部面臨缺水危機。身在台灣的黃秋生原定拍攝《開著餐車交朋友2》亦要停工。今年2月董敏莉一家3口到台灣旅居，面對逆境依然保持樂觀，表示對台灣政府及人民有信心，相對多難的地區，已經是身在福中。

本月上旬台灣爆出肺炎病例，在限聚令下，很多劇組都要停工。由黃秋生主持的《開著餐車2》已完成3集，經過同劇組開會後，秋生今日在FB透露明天會復工，但會加強防疫措施，「工作人員先在當地做檢測後再開工，希望大家安全順利。我呢，全程口罩，保持人與人距離，洗手，不去餐廳，只可以這樣了。」因為秋生要在6月初返港，演出舞台劇《ART呃》，所以只餘下半個多月時間，完成餘下9集的錄影，時間相當緊湊。有網民呼籲劇組事前不要透露行程，以免引來追星族，影響台灣防疫措施。

董敏莉同律師老公莊耀金，今年二月帶着兩歲囡囡Martha到台灣展開一年環島遊，玩樂之餘也體驗生活，看家人能否適應當地生活，為移民作準備。今早她在IG報平安，表示目前一家在南部多謝各人關心，她留言「還好南面暫時守得住，只乖乖在家抗疫，一定搞得掂，對台灣政府對台灣人民蠻有信心的。」她又話大停電只是小事一樁，影響輕微而且短暫，同時提到以巴衝突「比起世界另一端正面對槍林彈雨、缺水斷電、我哋呢啲真係不值一提，唔該世界快啲回覆和平與健康。」

另外，台灣藝人不忘苦中作樂，吳宗憲昨日本想演繹暖男爸爸角色，可惜事與願違。囡囡吳姍儒昨日在IG限時動態透露，「黑暗中點蠟燭坐在客廳傻眼的我，收到爸爸安撫情緒的訊息……」。接着是爸爸吳宗憲在漆黑中拍照，露牙的笑臉叫囡囡「不要怕」，吳姍儒的反應笑言「本來不怕的，現在嚇哭」。

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