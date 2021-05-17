今年68歲的元華，入行至今近60年，當年面容瘦削、長着一對小眼睛、留有兩撇招牌「八字鬚」的他，在電影中所演的角色，幾乎清一色是武藝高強的Big Boss。奸角、歹角在電影中通常沒有好下場，可是，現實中的元華，捱過當龍虎武師的鍛煉、跨過演藝事業高低潮的變遷，如今踏入退休之齡，元華早已放下腳步、享受慢活人生的豐盛成果。

好人難做

元華日前接受《蘋果》訪問時，幾乎每說一句，都會夾着幾聲嘹亮笑聲，當年「神憎鬼厭」奸角表情早已不復再，換來是一副慈祥老人的可親面容。對於初出道每部戲都做反派，元華說：「咁每套戲裏面都需要壞人嘅角色，但好人名額有限，咁我咪做奸囉，你冇聽過咩，好人難做嘛！我都要同成龍、大哥（洪金寶）佢哋有返咁上下半斤八兩，先有得打喎。」元華試過在電影《飛龍猛將》，自己一個和洪金寶、元彪、成龍一打三，師兄弟個個打出名堂，自己整天飾演反角會否覺得委屈？元華淡然地說：「做人咁辛苦做乜，有咩好頹喪，你有你做之嘛，同啲師兄弟一齊拍戲已經好開心，尤其大家拍戲啲動作夾開好容易配合到。其實做演員做忠也好，做奸亦冇所謂，最重要係演到個角色精髓。」

阿仔係星爺忠實fans

在元華的演藝生涯中，2005年星爺電影《功夫》為他迎來事業上的第二春，戲中他飾演的包租公，鹹濕、猥瑣但又武功高強，結果元華憑此戲一次過捧走香港金像獎及金紫荊獎最佳男配角。算是演到了配角的極致。元華在戲中除了打得亦需搭配演技，須知道星爺素聞對拍檔要求高，鬧起人上來「唔係人咁品」，但元華面對星爺卻能做到處之泰然。「同星爺拍《功夫》前已經拍過《龍的傳人》、《情聖》同《新精武門》，所以再合作都知佢要求。佢嗰時見返我第一句就話『喂，你肥咗喎，要減減佢喇！』套戲元秋要肥我要瘦，其實都係咁做啫，又唔覺佢特別惡。」

對於星爺的無厘頭演繹，華哥坦言最重要是觀眾接受。「我哋做演員嘅都係跟住導演要求去做，觀眾接受佢（星爺）嗰套就得，就好似我個仔，成日都睇佢啲戲，每套都睇好多次，你哋話好笑咪好笑囉！不過其實我演嗰陣，係唔覺得好笑，有師兄話如果你自己做戲，自己喺度笑嘅，咁就唔叫好笑，因為你笑係冇用，要觀眾笑先得嘅！」元華當年上台拎男配角獎心情激動，對於遲來的獎項，他說：「冇話太遲，個獎係一份認同，唔係咁易攞到，有好多人冇獎攞都係咁啦！」

每朝瞓醒痛到捵床捵席

雖然面前的元華腰板挺直，聲線洪亮，但打了大半生的他，身體近年已出現不少毛病。「打咗幾十年，膊頭、頸、膝頭、手腕、腳腕⋯⋯幾乎講得出旳關節位都會痛，尤其坐得耐，有時食嘢都有問題，每朝瞓醒都會痛到喺張床捵嚟捵去，要鬆吓啲筋骨先起到身。之前都有睇過物理治療，又試過針灸，但都冇乜用，不如搵樽藥酒捽吓好過。」元華表示在《功夫》後，有次練習翻觔斗動作，結果失去重心整塊面擦落地，這時，元華意識到，自己的武打生涯是時候「夠鐘」了。「而家碌吓地就得，年紀大，再整親就手尾長喇！」

筋骨勞損以致痛楚伴隨一生，不過元華坦言沒有入錯行，能夠將一技之長變成終身事業是一件樂事。他和老婆結婚30多年，兩公婆經常被影到一齊出街撐枱腳，形影不離。事實上，早已屆退休年齡的元華，自從兒子定居加拿大並生了小朋友後，元華夫婦一年總會有幾個月飛往加拿大幫手湊孫。弄孫為樂，拍戲拍劇純為興趣，可算是元華現時的生活寫照。

採訪：王梓嫚

攝影：沈健程

攝錄：馮嘉銘

地點： Chilli Lime

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