何雁詩（Stephanie）今天於牛頭角出席「寵物奧斯卡記者會」，她帶同8歲愛犬牛油杯（恰恰）一同出席，她坦言恰恰令一家人生活美滿，她說：「由細到大我哋一家人都為佢服務，佢簡直係王后，Fred（鄭俊弘）喺屋企嘅地位降至最低層。」為大會擔任星級活動代言人的Stephanie笑言恰恰帶挈下收入增加不少，她說：「恰恰已經係我第6隻狗仔，依排好多寵物活動邀請，佢人工可能高過我，仲帶挈我，我今晚會畀好嘢佢食。」

Stephanie直言疫情下收入減少，目前最希望搵多點，她說：「希望可以有多啲活動，搵多啲錢，我同Fred都一齊搵錢，呢排佢拍劇，我就出嚟搵，有咩都做。」提到早前自資推出EP後，深覺並不容易，現在Stephanie正物色唱片公司，她說：「出咗碟一個月，銷量好似唔錯，如果要出第2版就要儲吓錢先，而家同唔同公司物色緊，希望有多啲唔同選擇，等合約上傾好再諗吓方向。」問到EP能夠回本嗎？她說：「只計唱片上就回到本，如果計每首歌就難啲，我只係small potato，不過EP上好多朋友都幫忙，好感恩。」而Stephanie今年更希望舉行音樂會，她說：「都想開實體嘅音樂會，目標係想喺麥花臣或者Star Hall，戶外騷都鍾意㗎，不過而家太熱，本身好鍾意戶外騷，之前鄭中基drive in個騷好鬼佬feel，坐住開蓬車去睇騷，幾浪漫！冬天都可以試吓。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）