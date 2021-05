荷里活新一代恐怖片大師溫子仁(James Wan)原創的賣座系列《恐懼鬥室》(Saw)又再回歸,新作《漩渦:恐懼鬥室新遊戲》(Spiral: From the Book of Saw)更有「神盾局長」森姆積遜(Samuel L. Jackson)及著名諧星Chris Rock主演,罕有找來巨星坐陣。

《恐懼鬥室》一向興「刀仔鋸大樹」,以低成本製作,更令溫子仁一炮而紅。不過今次新作《漩渦:恐懼鬥室新遊戲》就一反傳統,請來森姆積遜及Chris Rock,而導演亦是第2至4集導演Darren Lynn Bousman,溫子仁就繼續做監製。故事由一宗警員慘遭分屍的兇案開始,逐步呈現一個人禍比妖魔鬼怪更令人恐懼的黑色世界。系列一貫「睇到都痛」的複雜機關繼續登場,滿足粉絲要求。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)