香港電影業過去一年經歷了疫情影響，戲院三度停業、UA院線結業，可幸近期戲院重開，電影市道漸漸復蘇。不過，今日香港電影業界收到一份由國務院防範和處理邪教問題辦公室與中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室，向全港演藝事業工作者及熱愛電影的市民發出一封公開信，列明不容許一些鼓吹暴力、鼓吹推翻政權的電影上映，明顯針對電影題材，甚至上映的審查，再度收緊。

田啟文：剛剛收到公開信

對於這封公開信，香港電影工作者總會發言人田啟文接受《蘋果》訪問表示︰「剛剛收到，我掟咗出去畀大群，同埋因為唔係個個工種有影響，最主要係嗰幾個部門譬如導演、編劇、投資者；而演員係好被動，人哋寫咩就拍咩。我哋發咗出去，睇吓大家有咩諗法或者點處理，而家都係等緊，因為都係啱啱出現。」對信中內容，田啟文續說︰「既然開宗明義講到咁，大家就要注意吓先，喺呢啲範疇唔好諗住有僥倖，但我相信大部份持份者或行業人士都係以拍商業片為主，大家都唔係刻意，佢提到話拍呢種戲種嘅人唔係咁多，咁睇大家有乜意見，我哋綜合咗再探討。」

對於大陸官方是否真的對香港業界有這指示，田雞指這訊息是由香港影業協會理事長洪祖星轉發給他，而他再轉發給業界，田雞表示會向中聯辦查證這封公開信是否由國務院發出。《蘋果》再致電向洪祖星了解，他表示：「這訊息係大陸影界朋友從網上看到轉發給我哋，咁我就以私人性質轉發畀香港業界，純粹係供業界睇吓。」

公開信中指出︰「我們留意到有一些鼓吹暴力、鼓吹推翻政權、美化異端邪說的影片在香港出現，在這一段人心脆弱的期間，這類影片對社會的危害極為嚴重，所謂一念可成佛，也可成魔。」該公開信是給予全港市民及各影片發行商、電影製作公司、各大院線和香港演藝界，以禁止和抵制這類電影在香港上映。

內容更提到，指美國政府都不讓歌頌及美化阿爾蓋達組織及邪教組織的電影在美國上映；而日本和韓國政府，也不會讓歌頌和美化奧姆真理教和新天地教會的電影在其國家上映。因此公開信指出，不容一些以電影形式在文化、思想及宗教上進行潛意識洗腦，更直指香港人「要堅守這一條不可逾越的紅線」，越過此線就如「一個潘朵拉的盒子」。

呢啲問題係「強人所難」

至於為《理大圍城》租借放映場地的影意志藝術總監崔允信，就公開信回覆《蘋果》表示︰「我引用林鄭所講，你叫我答呢啲問題係『強人所難』。」而他在社交網就留言︰「各位記者朋友，唔好意思，要求我答放映《理大圍城》是否合法，實在是『強人所難』。」

以下是公開信的內容︰

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