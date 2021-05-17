唐英年高調從政，他妹妹、62歲的唐英敏則絕對低調，繼承家族紡織生意，但極少受訪。她早前罕有接受《蘋果》訪問，友善興奮地介紹她的新作：生活家品牌子MoScRYPTO。家有四犬的她以愛犬Calvin做主角製成NFT作頭炮，將NFT結合實體紡織品和生活：「因為我貪玩，好鍾意試新嘢！」她更早早入定加密貨幣，準備投入NFT市場。

撰文：林妃

近年加密貨幣非常熾熱，非同質化代幣（Non-fungible token，NFT）市場令數碼藝術品、音訊檔案等有價有市，發展在過去幾個月核爆式增長。唐英年妹妹唐英敏日前抱住愛犬Calvin在銅鑼灣接受《蘋果》訪問，同樣因為睇中NFT市場的熱度創立新品牌，將數碼加密藝術和實體生活、家族紡織生意合而為一。

睇好NFT市場

唐英敏說：「其實我係想做TSE Home and lifestyle products先，諗咗好耐，九個月左右，都諗唔到點樣跳出呢個框架。」她一身casual的Polo恤、卡其褲，而非身穿揸弗20幾年的高檔cashmere女裝品牌TSE，她覺得TSE始終有形象規限，故決定另出一個新品牌MoScRYPTO。三個月前，再決定將覺得好玩又大熱的NFT元素加入去，她說：「NFT對我嚟講係一個designer、一個creator，我就拎佢做inspiration，去做一啲真嘅products，將digital去返physical嘅一件事，我諗我哋係第一個。你喺出面可以買好多NFT，做成點都得，咁樣就好好玩，因為我又貪玩，所以就咁開始。」

品牌頭炮就以愛犬Calvin做主角，先製成三個NFT作品，再將其做回實體的商品：cashmere咕𠱸、頭罩、毛毯等。唐英敏說：「NFT個價值就係喺original嗰度，同埋你完全可以認證，因為你冇個簽名，冇個blockchain嘅code喺度，就係冇價值。」佳士得早前拍賣一組NFT頭像以破紀錄逾一億港元成交，連ebay今個月亦開放NFT交易，她坦言睇好NFT市場，亦已入手一批加密貨幣準備買NFT，但相信市場會先亂一陣子，故不會胡亂炒買太貴的作品。至於大哥唐英年又怎睇她的新作？唐英敏笑說：「佢冇理，咁細嘅生意，佢話，總之你唔好闖禍就得。」

唐英敏對新生意想法多多，向來低調的她來自上世紀百億富豪家族，父親是「紡織大王」唐翔千。唐翔千育有三子一女，分別是唐英年、唐聖年、唐英敏和唐慶年。唐英敏跟隨爸爸指示，幾十年來在中港美三地不停飛，處理家族生意，她說：「其實呢，我讀書就讀生物科技，讀完書就搵唔到嘢做，咁就去咗美國讀咗個MBA，留喺紐約做咗五年auditing，咁我爹哋就話『你橫豎喺美國，就去TSE幫手啦』，咁我就搬咗去LA，做咗十幾年。」

其後因家族發展內地電子市場，唐英敏奉命回港幫手：「跟住我爹哋話年紀大喇，你做返TSE啦，我話『哦』 ，咪做囉，所以我係一個乜都做嘅人。其實我都鍾意做衫多啲嘅，嗰啲電路板、光學儀器，我學都有排學。」直到2019年深圳的清溢光電上市，她可重新聚焦在服裝品牌上：「我爸爸係一個好好嘅人，好體貼，好關心人，佢對我冇乜太大要求，只係要我凡事要盡力。」TSE方面，她坦言面對疫情困局，美國亦未能全面解封，在LA的大本營會繼續做男裝，同步發展以recycle cashmere做的可持續發展副線，以及在百貨店Neiman Marcus銷售。

「我哋感情幾好」

父親唐翔千在2018年離世，唐家感情深厚，現時每逢周日，家人均會聚集媽咪唐尤淑圻家中，吃晚飯敍天倫，唐英敏負責焗甜品糕點：「我哋感情幾好㗎，我鍾意煮飯，中餐西餐日本餐都得，因為喺美國住咗二十年，惟有自己煮飯，細佬每次都帶個鹹嘅餸，唔想同細佬爭，我就整一樣甜嘅。」

【留港做狗奴】

「我留喺香港，冇得走㗎喇，因為𠵱家四隻狗喺度。」一聽口氣，就知道唐英敏是名副其實的狗奴，她家中有四隻小狗，包括在SPCA領養的約瑟爹利、在大埔廠房執的唐狗，以及唐英年太太送的松鼠狗Calvin、貴婦狗。新品牌第一個產品都以Calvin做主角，她笑言：「因為佢最後生，最上鏡，我又好鍾意我隻狗，既然係咁，我就做咗佢先啦。」除了狗以外，她同樣亦有餵流浪貓，及在不同動保組織助養貓咪，閒時打羽毛球。

更多精采時尚內容，盡在http://add.appledaily.com。