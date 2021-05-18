人在江湖，身不由己，事實上，童年已注定是食特技人這行飯的元華，回想起年輕時做龍虎武師的生涯，他形容是天天搵命博，隨時打直行入片場打橫抬返出來。訪問中，元華多次說「好好彩全部大步𨂾過」，他自言做每個危險動作就如賭大細，但為生計都要硬着頭皮頂硬上：「搵得替身都係因為個動作好危險，我見有五成把握就去㗎喇，試過喺幾百呎嘅高空由直升機跳落海，試過俾竹枝飛插落嚟，幾乎插死咁滯，仲有喺好高撻落地之後暈咗，但都OK過咗去，你唔做咪即係唔使喺呢行搵食，係咪先？」元華指當年在片場，曾親眼目睹行家出意外，令他不勝欷歔：「有個跳落嚟半身不遂，有個得18歲嘅後生仔，吊威吔出意外，成個人向後跌，頭落地當場不省人事，之後都去咗；有啲燒傷，有啲爆炸傷，呢啲我哋都經常做喎。好彩條命仲喺度，如果唔係老早就走咗啦。」

翻騰動作連李小龍都讚

元華在「七小福」中，最拿手的絕技便是翻騰動作，厲害到就連李小龍都要請他做替身。元華與李小龍初次見面便是拍電影《精武門》，元華在戲中演一個被李小龍「啪」一聲就打死的日本人。雖然戲份不多，但其靈活身手卻獲得李小龍的注意，更有意邀請元華加入自己的班底：「嗰時冇話咩元家班、成家班，不過佢之後開戲都有預埋我，好似拍《龍爭虎鬥》，我要做佢替身凌空打後空翻再踢個對手一腳。」元華憶述當時境況，原先動作設定是自己打完後空翻落地再起腳跳，但李小龍卻認為動作沒有連貫性，畫面不夠震撼：「佢話︰『慢呀，你掂到地再踢就慢喇，可唔可以一拋起你就連翻帶踢？即係轉緊嗰時踢，只要你揩到少少都得㗎喇。』其實嗰時有幾下踢到，但落地唔穩唔夠靚，佢話一定要企穩先得，最後終於有一個（鏡頭）係用到。」

遺撼未能過荷李活發展

由於惺惺相惜關係，獲李小龍器重的元華，在戲中除了做替身，還獲得李小龍的關照，在劇中得到一個江湖大哥的角色，飾演一個擲飛鏢高手，戲份當然比《精武門》的日本人要重得多。李小龍的超凡武術揚威海外，令不少外國人心悅誠服，原本元華有機會跟隨對方一齊到荷李活發展，可惜沒等到那天，李小龍便猝然離世，元華的荷李活之旅亦最終未能成行，他帶點無奈地說：「佢嗰時話帶10個人過去搵食，我係其中一個。可惜？冇話可惜嘅，因為個人都唔喺度，個人喺度，唔帶我去就話可惜啫！」

做殭屍唔落妝瞓覺

衝出國際的步伐突然煞停，但元華之後仍如願當上幕前演員，當中不乏動作片，不過其中一部令人印象深刻的電影，卻是1985年上映的《殭屍先生》，元華在片中飾演殭屍Big Boss，對他來說可謂苦不堪言：「雖然唔使點打，但同做武師一樣咁辛苦，應該話唔同程度嘅辛苦，功夫嘅話自己有個底，做動作話嚟就嚟，但《殭屍先生》要化嗰個殭屍妝，因為上妝好麻煩，所以嗰時索性唔落妝去瞓覺，飲嘢食嘢都靠支飲管啜。不過有時太耐都要換過個妝，因為太熱裏面滲晒汗水，一嚟個妝浮起，二嚟一出汗就好痕好想𢯎，𢯎唔到就好慘。」

現時已年過的元華，和太太經常拍拖周遊列國過着優哉游哉的半退休生活，回望過去，元華坦言慶幸自己入啱行：「戲劇學校出到嚟，冇得你揀，你做醫生？邊得吖，都冇學過，咁事實係你學嗰樣做番嗰樣，一做就幾十年，其實都幾開心。之前有人仲搵我演舞台劇，不過我要過加拿大湊孫女，就唔啱時間，如果唔係都想試吓玩，嘻嘻！」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）