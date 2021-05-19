曾大舉進軍香港的美國品牌J.Crew，日前宣佈街頭潮牌Noah的聯合創辦人Brendon Babenzien，正式加入J.Crew成為男裝系列的創意總監。

去年5月申請破產保護令的J.Crew，是當時美國第一家因為疫情，而無法經營的大型連鎖時裝品牌。及後由於很快找到新的收購者而得以幸存下來。今次受J.Crew聘請的Brendon Babenzien絕對來頭不少，不單是Noah的聯合創辦人，更在Supreme擔任創意總監 15 年之久，是領導世界性潮流文化的重要人物。

近十年，時尚界已有不少擁有街頭文化背景的設計師加入傳統品牌，包括主理Louis Vuitton的Virgil Abloh及Givenchy的Matthew Williams。現任J.Crew行政總監Libby Wadle更表示，希望今次能運用「disrupt the business」的精神，合併潮流文化及經典男士風格，為J.Crew展開新的旅程。

此外，以針織著名的意牌Missoni 今日亦宣佈人事大變動，掌管了超過24年的創意總監Angela Missoni即將離任，不再負責設計只留任做顧問，原職由她的助手Alberto Caliri接手，銳意將品牌年輕化。年過60歲的Angela Missoni，是創辨人Ottavio Missoni 的女兒，設計品牌超過二十年，Missoni高層受訪時坦言，客人平均年齡超過40歲，去年受疫情影響生意又大跌三成以上，為了未來必須吸納千禧一代的新粉絲。

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