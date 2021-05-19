一向「惹火」的吳若希，早前因被農莊將照片放到官方平台，而直接留言叫對方刪相，被網民指她「好大官威」。吳若希對住其他人就「一撻即着」，對住親細佬亦一樣，但今次不是撻着鬧交掣，而是眼淚掣。

拍拖次數被篤爆

吳若希YouTube頻道今次請來與她年齡相差12歲的細佬Carson做嘉賓，兩姊弟玩「互相了解」問答遊戲時，當問到細佬拍拖次數，吳若希即問：「你想我講真話定講假話？」Carson即時顯得非常尷尬，但吳若希再問：「認真拍拖嘅？但嗰啲puppy love算唔算？你想唔想我講？」Carson隨即話家姐拍過4至5次拖，而自己現時則第2次拍拖，誰知吳若希聽後即反問：「即係你之前嗰啲puppy love唔計嘅？」慘被揭穿的Carson只能以儍笑遮醜。

當2003年出世的Carson被問知不知道四大天王有誰人時，他因想不起張學友而被吳若希取笑，不過Carson就好醒地反擊，反問吳若希是否知道韓國女團BLACKPINK成員名字，但吳若希就只答得出Liza一個。之後兩人要用一個詞語形容對方，自認膚淺嘅吳若希以「靚仔」形容細佬，相反Carson就好認真地話：「對屋企人好好、對我好好、好愛我、好錫我。」

家人是死穴

Carson回想自己從小不是跟爸媽同住，雖然覺得孤單，但幸好當吳若希晚上返家後會同自己傾偈，令他覺得家中並非只得自己一個。吳若希這時亦變得感性地指家人對兩姊弟來說都是死穴，她又向細佬解釋當初生兒子「搏啜」Kylian時，就是因為希望自己的兩個小孩能有兄弟姊妹陪伴成長，她說：「當我未結婚未生小朋友時，當我有啲咩事，有個人喺側邊陪住你嗰個感覺已經好好。」而Carson表示在得知吳若希首次懷孕時，很擔心只剩下自己一人：「我係咪之後就一個人？我應該要更加獨立，我最驚嘅就係我做（咗）啲咩去影響你嘅生活。」Carson越講越激動：「無論我第二時冇乜出息，我都一定要努力去做好自己，唔好畀家姐擔心。」眼見細佬講到喊，吳若希發出了一聲怪叫後亦忍不住抹眼淚，雖然場面感動，不過因兩人都喊，搞到最後要結束錄影。

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