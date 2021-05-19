香港組合ToNick將於7月3號在九展開騷「Here and Now ToNick Live 2021」，今日在荔枝角舉行宣傳活動，特意開設一天巿集配合宣傳。

今次是ToNick入行後第7次演唱會，「近兩年好多感受、情緒諗法，會用音樂記載給大家，呢個時候仲留喺度嘅人點行落去。」而背景海報突顯天台上昏暗景色，寫上「香港製造」，ToNick指想呈現現今環境，如何從黑暗走向光明，「最重要冇近距離同大家玩好耐，今次唔可以插水接觸。」恆仔則孩子氣表示不會理會。

ToNick今日預演熱身，即場獻唱《一口氣》時主音恆仔說：「無論點都好一起撐落去！」之後玩得興起時又企到鼓上唱歌，並以《離散序》紀念離世朋友或離開香港人們，演出完畢後， fans狂嗌Encore 一段，恆仔在毫無準備下唱出一小段《T.O.N.I.C.K》高呼加油！群情洶湧。

ToNick表示已有2年沒接觸歌迷，沒實體演出，一場演唱會雖然未夠喉，但反應熱烈會加場，又指海報有特別意義，「我哋係觀塘區長大樂隊，由木板房玩起，出發點係無論幾遠，只要相信同互相撐行落去就會成功。」並意有所指海報設計師鍾意玩「hidden messages 」，意思由得大家摸索。

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