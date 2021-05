《正義聯盟》(Justice League)導演薩克薛達(Zack Snyder) 作品一向有風格,另一名作《戰狼300》(300)更令謝拉畢拿(Gerard Butler)爆紅。但最近薩克薛達就指,自己曾想拍第3集,講述一個男同志故事,但就遭電影公司華納兄弟拒絕。

《戰狼300》及續集《戰狼300:帝國崛起》(300: Rise of an Empire)當年叫好又叫座,而導演薩克薛達曾想拍攝第3集完結篇:「我坐下來編寫時,寫了一個完全不同的故事,我寫關於亞歷山大大帝(Alexander the Great)的故事,後來變成了他與赫費斯提翁(Hephaestion)的關係,再發展成愛情故事。我叫它為《Blood and Ashes》因為這是個美麗的愛情故事,亦關於戰爭。我很想拍,但華納兄弟拒絕,你知啦,他們不是我的粉絲,結果就這樣了。」感嘆未能拍得成。

