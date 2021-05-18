《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》5月19日（三）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：5月19日（周三）

時間：6:10pm - 11pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富、Paris

內容：直播及分析星期三快活谷九場賽事，香港首富李嘉誠次子李澤楷首匹個人名下愛駒「飛凡」上仗初出即追入第四，表現備受讚賞，今次再出成為全晚焦點。主持會分析此駒今仗機會，配合各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹；熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，各項資訊應有盡有，非一般的賽馬直播。

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《果燃台》5月20日（四）Video Talk精選節目表：

機鬥【Video Talk：重回 16 世紀《大航海時代 4 with 威力加強 HD 版》】

日期：5月20日（周四）

時間：7:00pm - 7:30pm

主持：穆林

嘉賓：游雲（Great Game 亞洲遊戲網版主）、梅菲（遊戲主播）

內容：Koei Tecmo 推出的經典《大航海時代》系列，讓一眾玩家透過遊戲了解歷史及地理，猶如上了一課活動教學。至於系列中最受歡迎的《大航海時代 4》終於推出加強版，在 16 世紀的歐洲舞臺上，玩家可以透過探險家、商人、軍人等不同身份進行海洋冒險，尋找世界各地的遺跡及寶藏，至今依然令人津津樂道。今集邀請 Great Game 亞洲遊戲網版主游雲以及遊戲主播梅菲來講述《大航海時代》系列的過往點滴。

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