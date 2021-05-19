反皮草早已成為時尚大勢！Valentino日前亦宣佈加入停用動物皮草行列，並坐言起行，快速啟動計劃，決定由下年開始就停止使用， Valentino的CEO Jacopo Venturini表示創意、獨特性等是品牌價值觀， 「停用皮草是符合我們公司的價值觀，我們正全力為未來季度系列，研究關注環保的替代材料。」

與此同時，品牌同步宣佈為了聚焦主線發展，將於2024年關閉年輕副線Red Valentino，2023秋冬系列將會是最後一季。在2003年創立的Red Valentino主打貴氣少女風，甜美時尚氣息和Valentino一脈相承，但同時亦令其有定位上的尷尬。其實，近年不少大品牌，如: Giorgio Armani 、Versace 、Ralph Lauren等，都紛紛重整分支、關閉副線，令品牌定位及資源更清晰集中，大企業一般關閉品牌都採取大刀濶斧，即時公佈即時停的方式，Red Valentino如今要面對兩年後結業的死亡倒數命運，真不知應如何發展。

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