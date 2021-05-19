曾參加過ViuTV《全民造星》的毛記電視主播龍志權，上月底宣佈離開毛記，雖然網傳他之後會與ViuTV簽約，不過龍志權卻否認。事隔半個月，已加入毛記6年的唐詩勁今日亦在IG宣佈離巢，並用回真名Cherry Lui，龍志權亦有留言叫詩勁「轉個新場一齊玩吓」。

詩勁今日在IG出「畢業post」回顧在毛記的6年時間，最初應徵做毛記designer的她除了感謝「腦細」林日曦外，亦特別感謝林日曦當日賜了「唐詩勁」這個名字給自己：「如果唔係5年前佢口痕問我有冇興趣上台跳下舞，又一次次畀機會我攝吓鏡、拍吓節目，我唔會知原來自己做到、原來自己鍾意、原來自己會有人鍾意。」詩勁坦言由幕後跳到幕前後，改變了整個人生的方向，亦指在毛記的日子是「人生中好重要嘅一個過程」。

唐詩詠現真身Say Hi

詩勁在2016年與利君牙、黃慘盈等組成「港女時代」於萬千呃Like賀台慶登場，之後再組成「愛護同事協會」，以「愛你的同事，如同自己」為宗旨，改善辦公室深層次問題。詩勁指慢慢聽到觀眾從「100毛嗰個」到「愛同協嗰個」到現在聽到大家叫她「詩勁」、「智將情侶」，是她努力的紀錄及回報，不過未來她希望以真名Cherry Lui出現在大家面前：「由電腦mon行入電視mon再行入更大嘅mon。要跳出comfort zone，對一個鼎鼎大名嘅巨蟹座嚟講一啲都唔易，但人總要行出某個階段先會有更多成長，希望之後有更多機會更多嘗試，畀到唔同嘅嘢觀眾。」而詩勁的真身唐詩詠看完亦有留言say Hi，而詩勁亦回覆唐詩詠說：「感謝你個名借咗畀我咁多年，多謝詩詠。」

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