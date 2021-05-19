組合ERROR成員193（郭嘉駿）的率直性格連經理人黃慧君（花姐）也夠膽得罪，一個月前以「佢哋係畀老嘢睇嘛」、「做好自己就有人睇，收視得幾百部電視機，我哋不嬲都唔理。」等幾句回應曾志偉指ViuTV較偏門說法，結果193被封為「三哥」和「三爺」，其 IG followers激增，已經超越人氣王姜濤。

人氣爆燈的193成為廣告界新寵兒，短短一個月內工作亦排滿時間表，昨晚推出第一首派台歌《睡到三點》，點擊率更在一夜升起YouTube熱門榜第2位，下周更接拍電影《假冒女團》。今日193趁工作的空檔，突然在IG開直播，一來想繼續宣傳自己首新歌，二來想測試在毫無預告下開直播，究竟會有多少人收看，結果44分鐘直播，一度超過9,000人觀看。

工作排滿 日睡2小時

直播中，fans最關心是193何時開賣特別為新歌MV而做的壽衣款睡衣，此事令193搲爆頭，不明大家為何會想買壽衣着，他說：「我係有計劃將我隻火柴人推出產品，然後呃晒大家啲錢，不過我近排真係好忙，等我有時間即刻搵人整。」他指近日工作忙過不停，每日只瞓得2、3小時，他說：「呢個係我最期待咁攰日子，因為我曾經試過兩個禮拜冇工開，所以而家係非常感恩，可以忙到爆。」

思想上嘅老嘢

新歌遲遲未能登上第一位，193不停催促大家幫手上網點擊欣賞，他解釋新歌是比較hip hop及indie風格，再加入auto-tune技術，對於有人批評他唱不到才靠科技調音，他又再坦率之神上身說：「入到錄音室係冇歌手唱唔到歌，慢慢遂隻tune都得。」其後193再向《蘋果》表示一向甚少看留言，他今次希望將另類風格歌曲帶給大家：「錄歌時，今次歌曲監製反而將我『啱音』部份tune歪，先可以變成機械音，呢啲唔係專業音樂人係唔會識，唔識就去研究，唔係亂批評。我都有keep住學唱歌，同埋呢首歌唔係sell唱功，我諗冇一首hip hop歌係sell唱功，我諗香港觀眾思想真係太守舊，我會稱呼為『思想上嘅老嘢』！不過都多謝佢哋嘅批評，如果有意思、畀到改進空間我，我絕對會接受，但如果惡意批評，我真係唔care。」他希望新歌成績好，之後可以說服公司給他製作第2首歌曲。

對於將與Anson Lo拍戲一事，193表示之前曾拍過電影《翻生爭霸戰》，今次是第2次拍戲，他感謝劇集《地產仔》導演徐梓耀找他客串，下星期會拍攝他的戲份，但自嘲是茄喱啡。提到現時在歌、影、視三棲發展，193說：「我不嬲都好想做一個全能藝人，唔係淨係一個搞笑藝人，我之前拍劇嘅時候，我都好認真去鑽研每個角色，我一直都有keep住學戲，希望大家都見到我進步，自己睇返之前嘅表現，每套劇都見到自己進步緊，我自問拍《無限斜棟有限公司》都算OK、唔差，可能今次又有一個新嘅進步機會，我想畀人知道我係一個演員，所以我一直keep住黑色頭髮，我冇再染髮，就係想畀大家知道，其實我都可以做正常嘢，我都可以做到演員。」

年底開talk騷

直播留言中被問到何時開talk騷，193指原定是6月舉行，但因為工作太忙，暫定延至年底才舉行。再被問會否開拍《花姐ERROR遊3》，193露出慘樣說：「我已經唔想再經歷食蟲食屎，希望可以開拍《ERROR自救TV2》或《ERROR自肥企画2》。」雖然隊友肥仔、何啟華和保錡已經先後向網民找數，唯獨未193表態，不過193兩度強調不會唱《ERROR自肥企画》主題曲，他說：「我絕對唔會唱，再唱就冇新意，不如大家聽我首新歌，之後仲有合唱歌。」早前被網民力推擔任米線代言人，193感激大家助攻他接拍廣告，但呼籲不要再推薦他接拍衞生巾廣告，皆因他收到同事通知有好多衞生巾商戶洽談合作，他先旨聲明不接拍衞生巾、避孕藥及避孕丸廣告。

日前被造型師在IG爆料指他早前接受訪問時忍不住落淚，193透露當時提及fans，他說：「每次講fans，我就會感動，有一班人好無條件付出同支持我，我講講吓有啲感觸，所以就喊。」

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