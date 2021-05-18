現年38歲的「視后」李佳芯與拍拖逾六年的陳炳銓一直感情穩定，兩人更在西貢獨立屋共賦同居，可惜今年初兩人忽然傳出情變，李佳芯被發現搬離獨立屋愛巢，及後她出席活動時直認目前單身，又形容陳炳銓只是朋友，暗示彼此已經分手。昨日有報道指李佳芯回復單身後十分搶手，近日更被一名年約40多歲的「城中筍盤」富豪力追逾半年，男方大灑金錢出盡冧招，誓要追得美人歸。

人造浪漫雪景

報道指，該名富豪在去年底已睇中李佳芯，並展開一連串的追求攻勢，當中，男方在去年的聖誕節請來一大班朋友，包括李佳芯到他的豪宅開派對。而為博取伊人歡心，該富豪更勞師動眾地租了一部人造雪機，把豪宅花園的草地上打造成日本雪景。據知，男方朋友都看得出他擺明「冧爆」李佳芯。至於陳炳銓方面，去年他約滿ViuTV後離巢，除偶爾為ViuTV節目錄旁白外，近日就以自由身接拍內地電影《見怪》，閒時就帶着與李佳芯所養的愛犬「豆豉」跑山。有指他一直希望挽救與李佳芯的戀情，因此不時透過豆豉積極爭取跟李佳芯聯絡，可惜有指女方反應冷淡。

搬酒店避癡纏

另外，李佳芯近月被發現已搬離聲稱為方便拍劇而入住的紅磡區服務式住宅，但並非回西貢獨立屋愛巢，反而是到將軍澳一間酒店居住，有傳這是經由李佳芯好姊妹高海寧提議，皆因高海寧之前也曾入住過該酒店，既方便返電視城開工，又可以獨處思考跟陳炳銓的關係，一舉兩得。據知，李佳芯雖然已搬入酒店暫住，但連日來卻完全不見陳炳銓的蹤影，加上她寧願住酒店，也不願重新搬回西貢愛巢，難怪外界斷定陳炳銓即使出動愛犬也「箍煲」無望。就傳出被城中筍盤大灑金錢力追一事，李佳芯昨日以短訊回覆傳媒：「其實不是事實的，也沒甚麼好回應，謝謝。」