三年前讓人看得心碎的傳記電影《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody），大滿貫後似乎催化了音樂傳記片的濃煙。因飾演Freddie Mercury成為奧斯卡影帝的Rami Malek令人激賞，而我也成了他的超粉。一個尋找美國夢的埃及移民家庭，他自身故事便可以拍成電影，自由神像下的人生機遇並未有對他額外照顧，甚至瞬間改變命運的角色也是再三替補而獲取。

到底世事終究是運氣先行，還是上帝詭異藍圖的指令？聽說只有儍子才會讚嘆奇蹟，這種想法又確實消極。人們寧願信奉奇蹟，凡事有轉機，就如輪迴重生的花期。假若再度重遇「奇蹟」該如何解讀？Rami將會擔演另一位音樂傳奇人物Robin Gibb。上回他花了年多時間試圖習慣戴上特意訂製的「哨牙」，他要將「假哨」融入成為身體一部份。這令我想起《杜絲先生》的德斯汀荷夫曼，打扮成女人造型，天天走在紐約大街，整年來回踱步，直至身邊路人再沒有察覺「他」的存在，直至相信自己是女人，高跟鞋跟化妝以至女人的步速及說話方式，要做到不是在演而令自己忘了是男人的事實。

Rami Malek肯定也不能想像，自己再度經歷另一場「哨牙」人生。奧斯卡得獎後，他已把戲中的「哨牙」鑲嵌成紀念品，至於今次比知兄弟傳記片，他肯定又要再去配上另一副「哨牙」，可算各哨各精采。

比知兄弟的音樂是香港好幾代人成長記憶。從民謠搖滾騷靈到的士高，由兩小無猜到凡事帶問號的時代，由玩世不恭的周末狂熱到卑微感恩的小確幸，由火舞艷陽到冬樹凋零，由麥德羅到MIRROR，順流逆流到破釜沉舟，天光天黑對住你到每日懷念你。《Stayin’ Alive》日換星移。

聽《First Of May》那年，我們仰望高聳聖誕樹，直至長大成人，人間道的高低在於善惡。

撰文：陳海琪

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【藍調時光】

廣播人。寫作人。電視節目主持人。一直相信：只有逆風而行，才知道飛翔的力量。