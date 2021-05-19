資深配音員盧雄入行46年，曾聲演《西遊記》菩提老祖、聲演《望夫成龍》成奎安凶神惡煞、聲演《整蠱專家》曹查理滑稽幽默，他於八十年代開始授徒，做配音領班及導師桃李滿門，近年主力參加舞台劇演出，由配音到幕前，一直帶給觀眾好多歡樂，昨晚亮相配音節目。

盧雄在台上分享初入行經歷：「做咗40幾年到而家先知道仲有人注意到我哋配音，冇被忽視，記起當初入配音室，我係冇位置，都係講吓對白譬如『先生飲咩』、『OK』就係呢啲，有一次戲中有外國人，導演要佢『講』廣東話，我中學嗰陣，學校有好多外國神父，佢哋講廣東話有外國口音，我百厭學佢哋講。我就係咁上咗位，所以有一段時期，香港港產片啲外國人講廣東話，全部都係我配。」

他更語重心長鼓勵行內人繼續努力：「而家有好多未入行嘅朋友想做配音員，同埋有啲入咗行仲係覺得自己未上位，唔好灰心，亦都唔使擔心自己把聲唔靚， 大家聽到我把聲幾衰，如果唔係，點會配成奎安，係咪？其實把聲靚與唔靚都唔緊要，只要你有心機去做，你肯去做，唔好灰心，一定有一日會成功。」希望配音界薪火相傳。

盧雄自細鍾意做戲，但屋企有錢是大家族，不准他接觸演藝界，家人覺得「做戲地位仲低過乞丐」，不過盧雄仍很仰慕舅父葉夏利，，可以做戲及播音，盧雄家境本來不俗，但他讀初中時父親不幸病逝，家道中落，盧雄在1975年入行，加入商台擔任播音員，後來轉投佳視當藝員及配音，直至佳視倒閉，盧雄成為全職電影配音員，聲演成奎安、黃炳燿、曹查理、何家駒等。

後來盧雄加入幕前演出，作品包括《九品芝麻官》尚書大人及《回魂夜》盧Sir，繼而當配音領班，近年他減少演戲，因受糖尿病困擾，本來身形圓潤，卻逐漸變得消瘦，閒時就做義工或參演舞台劇。

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