ViuTV節目《ERROR自肥企画》成功以有限資源引爆無限創意，在網上造成大量話題，每日被瘋狂式洗版，今次之所以成功得到網民的支持和共鳴，全憑貴在「堅持」，正如格仔導演Mike曾經表示：「做節目同做任何嘢一樣，講緊堅持。好多時，會遇到好多阻礙，因為規矩、道義、budget，好多好多唔同理由，會阻礙你堅持……一直堅持，聽落好易，其實好難，但就睇你堅唔堅持到。」最後以黑底白字幕送上「致一直還在堅持的人」，成功得到觀眾與網民共鳴。

「梁粉」兼親中專欄作家屈穎妍則大唱反調，今日她在《大公報》撰文批評《自肥》淫褻，「賣低俗，以核突娛樂大眾」批評年輕人都在追捧 ViuTV，因要杯葛無綫：「為了作對，黃絲全部轉看ViuTV，管它的節目是甚麼質素，敵人的敵人就是朋友。」她還提到有一集是拍攝ERROR成員躺在美容中心當眾脫陰毛：「雖然全程畫面打格仔，但所有人的言語動作表情，基本上就是一齣淫褻節目。」對於查小欣日前在報章撰文批評ViuTV做這些節目是沒盡社會責任，屈穎妍亦出力地為她護航：「我覺得很悲哀，香港人已偏聽偏看到這步地，完全容不下一句逆耳忠言。」

禮崩樂壞 欲救無從

其後屈穎妍更形容，有一些尺度如開了就如決堤，「香港不是有《廣播條例》管理電視節目尺度的嗎？這些明眼人都看得出的意識不良，難道通訊局都無權過問？」她又認為，免費電視頻道之所以是免費，就是希望電視台能為社會提供一點教化、一點正能量、一點價值教育。她又指：「如果免費電視頻道都充斥色情低俗節目，香港的禮崩樂壞，已是欲救無從了。」

轟屈以偏概全

事件當然成為另一個話題，不少人為《自肥》出力平反，著名廣告人徐俊文今日在FB撰寫千字文反駁屈穎妍的說法：「真係好想一個『死亡恆星』Ban埋佢度。寫篇評論話人之前，睇多人哋幾集先，唔好以偏概全，係評論人基本中嘅基本。」徐俊文表示今個星期兩集《自肥》，直言：「簡直係正能量爆標之作，係睇到人標眼淚嘅最佳價值教育。」除了因為Mike導的團隊堅持用有限創造無限外，保錡特訓後的一段真情剖白，當中的真誠和熱血的溫度，即使用北極冰川來雪藏都會溶化：「對比隔籬台嘅藝人出事，分分鐘立即割席，呢個唔得下個馬上補上。反之ViuTV團隊，卻團結一致去扶番自己隊友起身，呢啲唔係價值教育？唔通講阿Sir去邪骨冇犯法係呀？」

徐俊文亦表示自己甚少這麼激動，向來落筆都「就住就住」：「呢啲咁嘅人，真係後生鍾意乜佢就X乜，又睇啲唔睇啲，執住一兩幕脫毛彈xx淫褻前猥瑣後鬧鬧鬧。」最後他還說：「我個腦幻想緊，將個『死亡恆星』拉到彌敦道咁長，一嘢車埋佢個烏鴉嘴度。咁會唔會太暴力？應該唔會，一定冇石Sir曾建議嗰種『買水喉通打仔』咁暴力。」堪輿學家楊天命亦有在FB轉發徐俊文的留言並說：「很久很久很久沒有大笑了！多謝花姐和ERROR帶給我們歡樂！導演加油！請繼續創作！你們喜歡那位主持呢？」

193寸：我哋節目冇腰斬過

193今日在IG做開live被問到被查小欣批評一事，他發揮一貫寸嘴本色地說：「查小欣未睇過一集電視，就話人哋不良，其實係佢個人本身不良，我哋個節目冇腰斬過，佢個節目俾人腰斬過，起碼我哋冇呀！」與此同時，亦有不少網民加入反擊屈穎妍的行列，有人說：「再提提屈女士，11時後已非合家歡時段，N年前黃霑加倪匡蔡瀾電視飲到半醉講女人講性，又不見當年會有人嘈，2021年還不如1981年！」還有人說：「郷下嚟㗎佢？左上角咁大個M字都唔識解！」、「當年超級無敵獎門人有幾多人話禮崩樂壞，屈小姐唔拎返出嚟講？」

根據根據《廣播條例》（香港法例第562章）第3條而發出的《電視通用業務守則 – 節目標準》而制訂，成年觀眾節目（Mature）表明該節目只適合18歲以上成年人觀看，該類節目只能於晚上11時至次日早上6時播放，所以ViuTV安排《ERROR自肥企画》在晚上11時播出，絕對符合通訊局條例，亦並非屈穎妍口中的：「難道通訊局都無權過問？」

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