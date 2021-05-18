人氣ViuTV節目《ERROR自肥企画》不但令ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）及吳保錡人氣急升，各人社交媒體如Ig的追隨人數亦不斷增加，連帶幕後成員「無制限OT編集団」的「格仔導演」劉諾衡（Mike）、編導「Agent L」曹梓冲等也相繼成為焦點，紛紛被傳媒「起底」。

親身試玩絕不馬虎

前晚一集主題是「Behind The Scene」，後半部是Mike導睡在辦公室地上分享拍攝及製作過程，如炮製「死亡行星」、試食雞子及日本芥末泡芙等，當中Mike導最有成功感是「遊詐詭」中用來整蠱阿Dee的「地陷之計」，他們親自構思、製作至測試道具的殺傷力及安全性來看，過程絕不馬虎。

尾聲時，Mike導指拍攝節目全憑「堅持」兩個字：「做節目同做任何嘢一樣，講緊堅持。好多時，會遇到好多阻礙，因為規矩、道義、budget，好多好多唔同理由，會阻礙你堅持……一直堅持，聽落好易，其實好難，但就睇你堅唔堅持到。」最後以黑底白字幕送上「致一直還在堅持的人」，而Agent L在Ig限時動態留言指前晚是最感動的一集，他更邊剪邊落淚，結果「致一直還在堅持的人」得到不少觀眾與網友共鳴，此畫面昨日在fb等社交媒體「洗版」貼出。

麥可暉被稱為軍師

Mike導加入ViuTV五年，先後製作《美女郊遊遊》到《花姐ERROR遊》等，他曾表示：「拍綜藝唔代表比拍電影、劇集輕鬆，又或者付出較少。創作有時唔需要太多規矩，呢個亦都係我哋團隊嘅一個意念、態度同精神。」而Agent L畢業於昆士蘭科技大學創意工業系，更被發現和演員女友呂珮琳拍拖11年，女方曾與張智霖合演網劇《最好的時光》，也是一名攝影師，跟Agent L同樣愛攝影。同樣一頭長髮的麥可暉是撰稿兼編劇，節目中不少搞笑對白皆由他操刀，而《自肥企画》主題曲《無制限OT編集団の行動綱領》出位抵死歌詞亦是由他填上，另外節目中送出一噸啤酒亦是他提議，故被稱為「軍師」。

此外，張堅庭昨日在社交平台分享欣賞《花姐ERROR遊》後感受，雖然文中讚ERROR，但因用上「咖哩怪（騎呢怪）」、「電視台肯sell失敗給社會，也是功德。」字眼，又形容「花姐」黃慧君「唔靚又粗魯」，結果被網民斥冇禮貌。