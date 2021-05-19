韓國女團GFriend今年1月才迎來出道6周年，不過昨日就突然爆出成員於大後日跟事務所Source Music約滿後不再續約的消息，令GFriend如同解散，消息震驚fans。

簽名會一直延期

GFriend的fans昨日就發聲明抗議，指fans相當不滿合約終止前4天才被通知，令組合本來即將舉行的活動及網上節目都臨時取消，完全沒有顧及成員和fans的感受。GFriend的fans又指約滿消息公佈的前一天，GFriend方面仍有更新YouTube影片，成員更有開直播，因此突如其來的消息讓fans措手不及，而組合的簽名會因疫情而一直延期，事務所至今都沒有公佈具體的舉行日期。

要求事務所回應

GFriend的fans要求事務所作出回應，在22日之前解釋臨時宣佈不續約的原因、是否跟組合不和的傳聞、事務所擁有「GFriend」商標權的原因，以及一再延期的簽名會將以甚麼模式及何時舉行。

Yerin主持新節目

另外，GFriend的Yerin跟Source Music約滿後將繼續工作，演出30日播出的節目《Beauty Time 3》 。

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