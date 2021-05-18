從懷孕到生產的十個月，絕對是身為母親最奇妙的人生旅程。近年不少女星都愛趁肚凸凸留下唯美的性感孕照，為人生中的歷史時刻留下美好回憶之餘，也彰顯母愛的偉大。

撰文：祖李

沈卓盈 懷舊貴氣

沈卓盈去年中宣佈為丈夫Calvin陀B，不經不覺本月已即將臨盆，早前她就為影靚靚孕照「上山下海」，她在社交網留言︰「由朝早影到黃昏再到夜晚，每個鏡頭都是用心的構思，將我人生這個重要時刻完美的紀錄下來。」

沈卓盈的孕照大玩懷舊風，穿上釘滿珠片的閃爍裙子的她，在掛滿小燈泡的車尾箱中留影，顯得貴氣十足。另外一輯相中，沈卓盈穿上裸色吊帶裙，配合沙灘靚景，健康性感。

倪晨曦 草原浸浴

倪晨曦去年11月為丈夫吳嘉釗誕下兒子Virgil，當時她挺着八個月的大肚，穿上白色比堅尼在草原拍攝浸浴相，絕對是女星孕照中的經典之作。

當時攝影團隊為倪晨曦將一個浴缸搬到拍攝地點，認真大陣仗之餘，腹大便便的倪晨曦外披白色輕紗裙，浸在浴缸裏，濕髮效果引人入勝。其後，她更在日落的magic moment穿上三點式在泳池旁留下倩影，相當吸睛。

韋羅莎 花花玩味

舞台劇演員韋羅莎今年4月誕下女兒張宇澄，產前兩個月她特別穿上鮮紅色的鬆身長裙，頭上戴上巨型花環到影樓拍攝孕照，玩味非常。

除了花花造型外，韋羅莎又有穿上tube top以布條纏身，展示手瓜擺甫士，十分有趣。

吳若希 揼本童話

吳若希去年11月為澳門闊少何兆鴻（Alex）追仔成功，誕下兒子何少弘。她於產前拍下在戶外影靚相，佈景中擺了很有童話feel的道具，相當揼本。

穿上麻質露肚裙的吳若希，更借用衛蘭「就算世界無童話」歌詞，在社交網留言︰「願這世界如童話，抱着想像實現它。」

雨僑 溫馨艷羨

雨僑去年8月為歌手老公羅力威誕下女兒Harper，產前產後都有影靚相留念的她，其中一輯相中，就見她挺着孕肚，穿上低胸禮服在佈滿羽毛的場景下拍攝，高貴又浪漫。

其後，雨僑與羅力威更帶着女兒影了一輯日常生活相，相中一家三口大晒溫馨，令人羨慕。

岑麗香 輕露香肩

上周三在社交網宣佈誕下幼子「小腰果」的岑麗香，於今年2月初與圈外老公Joshua（強強）齊影孕照，懷上第二胎的她雖然腹大便便，但手腳依然纖幼，當中香香手執小菊花輕露香肩，而另一輯更晒出大肚剪影照，獲網友大讚「sexy」。

陳凱琳 黑白型格

陳凱琳去年8月3日為老公鄭嘉穎誕下幼子鄭承亮（Yannick），已為兩母之子的她身材依然甚弗，去年7月就拍下型爆的黑白孕照，相中她手腳纖幼，戴上一頂黑色大草帽盡顯型格，雖然是第二胎，當時她自爆心情依然又興奮又期待。

余香凝 神秘魔力

余香凝去年10月在社交網宣佈嫁予圈外男友陸政渡（Tim Luk），兩個月後就宣佈懷孕，預產期已進入倒數階段的她，近日密密晒出巨型孕肚。

余香凝上月中更分享一輯以黑白作主題的孕照，穿上黑色貼身裙配上紅唇，十分省鏡，挺着圓圓巨肚的她，披上黑紗繫上蝴蝶結，有種神秘的魅力。

張馨月 西遊喜感

林峯去年9月在微博宣佈與太太張馨月誕下女兒，更分享與太太扮成《西遊記》的孫悟空和豬八戒，張馨月不但挺着巨肚吃西瓜，又拿着九齒釘耙擺甫士，而林峯一時手指巨肚，一時拿着金箍棒，喜感十足。

【專家教路】七個月孕肚最靚

女星近年個個爭着影孕照，紀念身為母親懷胎的一刻，但原來想影得靚，都非常講究時機。據專為孕婦及新生嬰兒拍照的攝影師Milki Chan表示，最好是懷孕28周與32周之間，即約懷孕七個月左右影孕照，她說：「因為個肚大得嚟個形會靚啲，如果臨生前先影，BB個頭仔已調轉咗，個肚會墮啲冇咁靚。」Milki Chan公司曾為官恩娜、鄺文珣及林芊妤（Coffee）等影過新生嬰兒照，她透露一般影孕照約花7,000至14,000元不等，其他就按拍攝的難度收費。