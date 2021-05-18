黃曉明與Angelababy近年屢傳婚姻出問題，甚至說他們已離婚，但兩人都說是謠言。我認識曉明有20年，當年是陳冠希爸爸陳澤民（九哥）介紹我認識，記得2001年有天收到九哥電話，邀請我到他家吃飯，當晚飯局有位陌生男子令我眼前一亮，我問九哥：「係你公司嘅新星呀！好靚仔喎！肯定會紅！」九哥回我：「他叫黃曉明，是大陸演員，畢業於北京電影學院，剛拍了一套大陸劇《大漢天子》，你可以看一下，是我公司新簽的，有機會推薦他一下。」後來推薦他演出大陸版《上海灘》演許文強，又請發哥私下給他指導，之後他的人氣開始慢慢提升，很快就成為一線明星。

當年見證他追求Baby到結婚，2015年他結婚前，有次與他聊天，我問他：「聽說你打算跟Baby結婚，是真的嗎？」他說：「是有這打算，你怎樣看？」我回他：「你這人感情太豐富，太容易墮入愛河，如果你真是下定決心結婚，以後就不能出軌；單身有幾位女友，別人可能說你風流或多情，婚後有其他女人就是不忠，所以你要結婚就要想清楚。」

幫Baby曉明解開誤會

當年曉明真的很愛Baby，所以他下定決心向Baby求婚，婚後年多就誕下兒子小海綿，曉明很重視家庭，十分喜歡小孩，所以有了第一個小孩，他很興奮，為了小朋友，他們由北京移居上海。二人都是大忙人，經常分開工作，兩人的見面時間變得越來越少，感情較易出現問題，當近年婚變傳聞越傳越厲害時，連我也感覺他們好像在分居狀態，所以忍不住問曉明：「到底你跟Baby有沒有離婚？又說你跟某某女星有緋聞？是真是假呀！」曉明回我：「姐！不是真的，我跟Baby沒離婚，更沒有跟其他女星有任何緋聞，不要相信這些假消息。」我跟他說：「沒事就好，要好好珍惜現在擁有的家庭！」

他們拍拖時期是愛得很癡纏，Baby為見曉明一面，不惜拍完早班收工，立刻趕搭飛機去北京探男友班，然後逗留兩日一夜又趕回港開工，而曉明常常趁有一、兩日空檔即飛來香港見面，當時為爭取見面，他倆完全不覺得飛來飛去會很累。在兩人最甜蜜時期，於2011年Baby主演《夏日樂悠悠》上映前，突然出一條新聞指她與男主角彭于晏戲假情真，當時Baby和曉明為這則緋聞吵架，女方更因此落淚。其實曉明從來沒相信這則緋聞，反而Baby誤會這則緋聞是由男友經理人團隊炮製出來，破壞兩人感情，但曉明不相信自己公司會做這些事，所以兩人因此發生爭拗。

因為《蘋果》當時有報道這新聞，曉明打給我問清楚，我就告訴他是電影上映前的宣傳伎倆，有公關專門放料，不必太認真對待，這時Baby的聲音突然出現：「真是電影宣傳？」我才發現曉明原來開三人會議模式，希望女友可以從我口中了解真相，還他清白。當我聽出Baby剛哭過的聲音，我跟她說：「不要為這些小事吵架啦！有甚麼好哭呢！曉明不會做這種事啦！」Baby掛線後，我有責怪曉明：「你這小子，明知道Baby在電話另一條線也不先告知一聲！」他解釋：「是她要求先不告訴你，這樣才聽到真話，不然她會以為我們是合謀！我不想與Baby有誤會，所以才打擾到你幫我說出事實真相！」

性格容易受人動搖

曉明與Baby拍拖前，我都知道他與秦嵐、李菲兒和應采兒等傳過緋聞，他這個人很有人緣，特別是女性緣，因為他待人細心兼有風度，把口很甜，自然惹女孩產生好感，弱點是心太軟及耳仔軟，永遠不懂拒絕人，容易受人動搖，常做出錯誤決定。記得2010年著名監製崔寶珠找他演出一部古裝片，他已簽約演出，但他在開機前兩天又動搖了，一個晚上他告訴我：「你跟寶珠姐關係好，你可以代我跟她說，我不想接後天開機的電影，因為最近才收到劇本，我看完發現變成是喜劇，覺得不太適合我演，寶珠姐說過我看完劇本若不喜歡，可以不接，我會把片酬退回給她。」

後來我轉告崔寶珠，她說：「吓！佢話唔接呀！咁急搵邊個代佢呀！不過既然佢唔想拍，我都唔想勉強佢，你叫佢退番片酬，合約我會取消！」2011年該片上映，收2億多人民幣，這時他又有些後悔當初沒接這部片。我取笑他常做錯決定，不過有時也會有例外，2011年他演出陳可辛監製的《血滴子》，聽說陳可辛答應給曉明一人分飾兩角，後來他只得到一個角色，曉明和經理人公司心裏有些微言；到隔年陳可辛開拍《中國合伙人》又找他演出，其實曉明經理人團隊不贊成接拍，擔心再遭人戲弄，但曉明看完劇本覺得角色很有發揮，不理身邊人反對，堅持要接演，結果這部片為他帶來第一個百花獎影帝殊榮。

Baby不離不棄

之後我發現他接拍電影和劇集都很糟糕，我都忍不住提議他：「曉明你是不是應該找一個懂看劇本，又肯說真話的經理人幫你，給你一些正確的判斷，你再這樣亂接戲拍，事業會有危機。」他說會努力去物色，結果還是這樣。後來我聽到他接演于正監製劇集，一齣劇收的酬金是1,000萬人民幣不到，在風光時期，他接一齣劇收1億人民幣酬金，他果然能屈能伸。

曉明是一個有自知之明的演員，前年他接受訪問大方承認這幾年是其人生事業低谷期，已經掉下一線，以前人們拿着劇本求他拍戲，現在他承認沒人願意用他。已是一線明星肯坦承自己掉下來，需要很大勇氣，為爭取演出機會，又肯「割價」把個人尊嚴完全放下，我相信不會有很多明星做得到。而Baby在老公低谷期曾表示，不論丈夫現在甚麼狀況，自己都不會離開他，他在Baby尚未有名氣的時候選擇娶她，即使今後老公無戲可拍，自己也會一直陪伴在他身邊，曉明聽到老婆這樣說，他好感動。因為他不怕輸，又夠努力去爭取機會，結果去年他願意以超低酬金演綜藝《乘風破浪的姐姐》，沒想到這節目在大陸爆紅，黃曉明得以翻身，人氣再度急升，所以機會永遠留給準備好的人。

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