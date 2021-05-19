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米倉涼子《Doctor-X》第七季10月首播 在疫情下努力求存

1小時前
《Doctor-X》第七季將於10月首播。

45歲日劇天后米倉涼子主演朝日電視台人氣劇《Doctor-X》自推出以來長做長有，2012年播出後迎接第10周年，宣佈第七季將於10月出街。女主角米倉開心地表示期待再次飾演外科醫生大門未知子，又自言不會失敗。

《Doctor-X》第六季於前年播出，今季繼續以東帝大學醫院做背景，更以COVID-19疫情下的醫療現場作為故事主幹。由於疫情仍在全球肆虐，東帝大學醫院亦將感染治療及內科列為最優先的部門，由於外科手術激減，以往表現出色的外科部變得不被重視。新一季就描述大門未知子在醫院內面對感染危機和新權力鬥爭，在重重困難下奮鬥的故事。米倉於去年3月底離巢效力27年的事務所作獨立發展，《Doctor-X》更是她在獨立後首個主演的連續劇，她充滿信心地表示：「需要自己親力親為的事務變得很多，很累。能夠記得到台詞吧？一定想做到超越上一季！」除了米倉涼子，原有班底內田有紀、遠藤憲一和勝村政信等亦將會繼續參演。

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米倉涼子Doctor-X
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