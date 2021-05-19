吳業坤出身自TVB節目《超級巨聲2》，曾兩奪叱咤「我最喜愛的男歌手」獎，反而在自己台卻連番失意，從未攞過「最受歡迎男歌星」獎，去年坤哥更缺席樂壇頒獎禮，到日本工作假期5個月，有傳停工半年令公司不滿，回港後坤哥接拍新劇補鑊，惟卻因一張跟193(郭嘉駿)的合照，疑觸動大台的小器神經，有消息指坤哥被新劇飛起。

最近ViuTV氣勢如虹，不但姜濤做了人氣王，MIRROR又成為香港天團，甚至ERROR都成功上位，節目《ERROR自肥企畫》掀全城熱話，而腦筋急轉彎的193，更因寸爆曾志偉兼揶揄TVB受到網民追捧，人氣直逼姜濤；原來坤哥和193一早認識，坤哥返港後在社交網晒合照，又交換兩台吉祥物，193更將TVBuddy打格並加上兩支煙，形容「壞過凱婷」，當時網民已替坤哥擔心：「完咗約啦？咁寸嘅？」而坤哥被問到驚唔驚激嬲公司？他口窒窒說：「我我我都...…未擔心自己前途嘅。」

但話口未完，事實卻擺在眼前，本來坤哥於月初會收劇本，怎知卻遲遲未有通知，新劇於後日舉行記者會，坤哥亦榜上無名，疑真的被飛！對此坤哥回覆傳媒表示：「有其他工作撞咗咋！多謝關心！」坤哥解釋由於要做奧運方面工作，所以無期接拍新劇，強調自己沒有得罪高層，否認被公司「雪藏」。

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