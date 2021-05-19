超人氣名模Kendall Jenner是近年Burberry的寵兒，在主帥Riccardo Tisci領軍下，幾乎各大小廣告及時裝show都可看到Kendall Jenner的蹤影。今次，Kendall在Burberry剛發佈的最新手袋系列”The Olympia Bag”廣告中，再次與著名時裝攝影師Inez和Vinoodh合作，穿上超性感貼身上衣，加上嫵媚的妝容，以古希臘女神的模樣，展示Olympia Bag系列的女性活力、感性和對自由的表達。

這輯廣告照中，不但Kendall以肉色貼身吊帶裝，若隱若現展示其美好身段，更有一向造型出眾的英國歌手FKA twigs及已非首次合作的英倫DJ Blane Muise(又名Shygirl)現身，令Burberry再一次成為網上熱門話題。

意大利品牌Tod’s剛在官方社交平台上宣佈，國內人氣男星肖戰成為最新品牌代言人。官方表示，肖戰低調優雅的紳士形象和品牌風格不謀而合，完美演繹Tod’s的經典意式精髓。到目前為止，品牌僅與劉詩詩、劉昊然、佟大為及江疏影四位中國明星合作過，可見肖戰地位已與一線紅星看齊。

肖戰在2019年主演內地古裝仙俠劇《陳情令》，憑魏無羨一角而成功走紅。雖然經歷了2020年一連串有關網絡小說的「肖戰風波」，引起連串抵制事件，但今年的上半年肖戰已回歸幕前，狀態大勇，並成為數個內地知名品牌的代言人，人氣有增無減。

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