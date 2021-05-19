日本「國民老婆」新垣結衣今日宣佈做人妻，令不少男fans心碎，有日本網民翻查過去一班「女神」出嫁後對股市的影響，有人指去年石原聰美宣佈婚訊時，東京證券交易所（東證）系統因故障，導致全天暫停交易，故外界紛紛猜今次結衣BB結婚，對日本股市有幾大影響，有網民笑言那份「震撼」足以令東證倒閉。雖然結衣BB婚訊對日本股市市場有幾大要明天開市才知，但今日日經平均指數收市跌1.28%或362點，報28,044點。

驚動國會大臣

回顧過去幾任日本女神出嫁時對當地股市的影響，其中北川景子於2016年結婚時，日股跌479點；《野豬大改造》女星堀北真希於2015年嫁山本耕史時，日股跌895點；水着女星小倉優子於2018年再婚時，日股大跌1010點；就連日本「鑽石王老五」福山雅治於2015年結婚時，日股都受影響，下跌714點，連同石原聰美那單系統故障，基本上日本的當紅女神/男神結婚，對股市都有一定程度的影響。

其實去年石原聰美宣佈婚訊時，已有網民在twitter指，祈求結衣BB不要出嫁，甚至有人出post向日本行政改革大臣河野太郎要求「一定要阻止結衣結婚！」當時河野太郎還回覆一句「哦」，成為網上熱話。

又爆早退潮

當年福山雅治宣佈娶吹石一惠時，當日已有不少獨身女性，因為男神封盤而要求提早放工「療傷」，成為一時熱話，今日結衣BB結婚，twitter上也有不少網民表示今日要早退，甚至有人表示要由明天起請假一星期；另有人表示想去外遊散心，但由於疫情無處可逃，只好宅在家收埋自己，還叫大家「唔好搵我」。除了早退，有網民指自己連馬都無心機賭，可見結衣BB的婚訊為日本網民帶來不可預計的衝擊。

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