林峯與張馨月在2019年入紙註冊結婚，提到婚訊，林峯當年只叫大家「給我們多一些空間」，直到2019年的最後一天，他們才正式宣佈結婚！最近林峯參加大陸真人騷《妻子的浪漫旅行5》時，「坦蕩蕩」地將在廁所向張馨月求婚過程公開，而且重看當日片段時，林峯亦笑得好開心。

林峯早前在真人騷自爆被前女友操控，搞到產生強烈自卑感後，今集就輪到他被老婆張馨月爆求婚過程，當眾人聽到林峯在廁所求婚後，即嚇親地大叫「不會吧」、「救命呀」，林峯就以表示為了不讓張馨月知道，所以選了廁所，因為這是「一個想不到的地方。」

巧想求婚過程

張馨月回憶林峯求婚當日，他帶自己到一間餐廳食牛扒，由於林峯叫穿得漂亮點，故她當刻就已feel到對方是想求婚，繼而腦海巧想出一個完整求婚過程，「是不是有個人進來拉小提琴？然後我吃個東西看到戒指呀甚麼的。」不過張馨月最後指甚麼事情都沒有發生，反而晚餐過程中，更被林峯「挑毛病」搞到好嬲。

張馨月又謂當兩人返家後，林峯即時走去上層，「後來我上去之後，我就進房間，因為我們家廁所門是關着的，我就去過去打開門。」這時畫面也播出林峯向張馨月求婚時拍的影片，只見張馨月一開廁所門，見到鮮花、汽球佈置已嚇親，向後退了幾步後跌在床上掩着面喊，而林峯見狀亦馬上走到床邊拉起張馨月，緊緊地抱着她，然後說：「感謝你這一年多裏面讓我更加認識到我自己，我希望接下來的人生裏會有你陪伴，我要讓你成為最幸福的女人。」而這時張馨月也破涕為笑，一頭撞向林峯心口，林峯亦順勢錫了張馨月的頭，之後他拿出已準備好的戒指跪地向張馨月求婚，當張馨月點頭答應後，兩人又再相擁在一起，然後就嘴對嘴錫錫，而這時正重看求婚片的林峯，亦越睇越sweet，當見到自己同老婆咀嘴時更忍不住開心地大笑。

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