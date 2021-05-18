話題節目《ERROR自肥企畫》接近尾聲，昨晚的一集播出人氣成員郭嘉駿（193）處男單曲《睡到三點》的MV，而為了自己的處男作，193及ERROR的官方社交平台，今日勁出post提大家睇。

節目中recall了193之前拍《自肥》時，已經提到希望可以藉節目，推出個人單曲、穿自己設計的服裝拍MV，並邀請KOL做女主角吸瀏覽次數，結果邀請到YouTuber吳冰及曾任《Girls’ Talk》主持的樊沛珈（阿Gi）做女主角，193安排兩女穿上他設計的睡衣，然後安排兩女分別與他同床，有親密互動，另有席地野餐及玩肥皂泡等超少女漫畫的情節，193不時chok樣、畀出情深款款的表情去拍MV。

193提到，自己邀請阿冰及阿Gi時，自己的社交平台獲關注的人數都不及兩位人氣女神，雖然自己早排受自己的言論帶動下，IG followers暴升逾10萬，他坦言想不到效果這麼大：「我諗如果我冇講嗰番言論，完咗呢個『人氣出奇蛋』之後，可能（followers）點都會多咗嘅，但唔會多好多囉，我本身7萬幾，可能咪多多幾千、一萬咁樣，但一番言論之後蓋過晒咁多嘅努力、咁認真去做嘅嘢，呢個都令我思考咗好耐嘅嘢嚟嘅。佢首先幫到我而家嘅人氣囉，但我點樣去maintain係最緊要，其實我可能過多半年、一年冇其他新件品畀人哋睇嘅話，可能啲followers就會全部走晒，所以有呢首歌幫到我，我都開心嘅！」他更希望自己今後會再推出其他新作，保持人氣。另外，193提到自己今次出歌，是因為想讓觀眾看到他的另一面，不想大家只知道他是個搞笑藝人，其實他也識音樂、識填詞、識fashion。

保錡流馬尿

而節目的第二部份，輪到保錡自肥，今次節目組安排愛玩音樂的他去學彈結他，而且要在短短的一個月內學識，並與著名音樂人Jason Kui合奏對方的名作《SPLASH!》，雖然連Jason都表示不易彈，但保錡仍成功彈出。在節目尾聲，格仔導演Mike解釋讓保錡學不同技能的原因，讚他是個甚麼都願意嘗試，而且肯努力，之後保錡講感想時，激動到當眾哭出來：「我覺得呢幾年發生咗好多事，尤其是拍嘢，由《ERROR遊1、2》，跟住之後一路都冇合作過喇，到2021年係我哋第3次再合作，我又好開心……其實我已經唔記得咗之前嗰種熱血，即係我嚟喺ViuTV度，我冇咗對拍嘢嗰種熱血，我會覺得好想快啲收工。今次呢個《自肥》有樣嘢好開心係，雖然有啲都係玩嘅嘢，但我好享受，令到我有返拍嘢嗰種心情。呢個地方真係好難捱，可能被人鬧、又會被人抨擊，但係好開心，無論點都好，你哋帶我出嚟嘅，多謝你哋囉！」然後格仔導演主動上前攬保錡安慰。

阿田晒自拍

另外，原來193日前去了捧田蕊妮場，睇對方主演的舞台劇《聖荷西謀殺案》，193當然有去集郵，阿田將兩人的合照放在社交平台，還學193口頭禪說：「193同我玩自拍！知我咩料啦！」

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