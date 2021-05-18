日本老牌男星田村正和昨日傳來死訊，他在上月3日下午4時20分，因心臟病在東京都港區一間醫院內病逝，享年77歲。消息指，田村正和今年2月已被傳重病入院，而他近年身體狀況欠佳，2016年拍完《松本清張》系列特別篇後已淡出幕前，當時因健康惡化而被迫停工，電視台工作人員更透露，曾見到田村用餐時雙手一直發抖，無法親自把肉切成塊狀，要靠老婆幫忙。有醫療業者透露田村動了冠狀動脈疾病的手術，心臟裝了六個支架，之後他選擇退出演藝界。

早已買墓地

日本傳媒於四年前在田村寓所附近拍到其身影，身高174公分的他激瘦到只剩約109磅，更指他已於橫濱市郊外買好墓地；田村早在20年前就處理好財產問題，先把自己的事務所負責人改為妻子，亦另設資產管理公司，讓女兒擔任幹部。而他和妻子居住的豪宅，也將該土地平均分在自己、老婆、自己的事務所以及資產管理公司名下，早已為死後做準備。田村正和對私生活相當低調及神秘，當地雜誌《Friday》前年追訪田村，引退後的他表示非常悠閒，更坦言想平靜地死去，田村拍罷演員生涯最後一部特備劇《眠狂四郎The Final》後，與結婚50年的妻子靜靜地過日子。

與木村有緣

田村正和出身於演藝世家，他早於1961年入行，已故兄長田村高廣、弟弟田村亮也是藝人，被稱為「田村三兄弟」。田村正和主演過不少經典作品，他的代表作有經典系列《古畑任三郎》及古裝劇《眠狂四郎》，還有在90年代的日劇全盛時期，曾接拍多套人氣劇集，包括夥拍木村拓哉、宮澤理惠的《協奏曲》，田村正和亦跟松隆子、常盤貴子、廣末涼子等花旦是昔日拍檔，分別合作《陣平》、《美人》、《我老豆姓煩》。不過論到最深入民心，田村正和在三谷幸喜推理劇《古畑任三郎》中之形象與黑西裝造型，對廣大觀眾更是影響深遠，更成為模仿對象，木村曾在《SMAP x SMAP》中老翻內「古畑」，由聲調與破案手勢也似模似樣。