曾與老牌影星羅拔迪尼路（Robert De Niro）主演1988年動作喜劇《午夜狂奔》（Midnight Run）的美國諧星Charles Grodin，昨日於康湼狄格州的寓所中因骨髓癌離世，享年86歲，其兒子向傳媒證實死訊。

Charles Grodin於60年代起投身演藝事業，於1972年電影《花心大少》（The Heartbreak Kid）擔任過主角。Charles於90年代退出做演員，及後成為清淡節目主持及政治評論員，但到了2000年後又演出了幾部電影過戲癮，拍下2015年喜劇《玩轉4字頭》（While We’re Young）和英國女星施安娜美娜（Sienna Miller）主演的2017年電影《An Imperfect Murder》等，後者更成為Charles的遺作。羅拔迪尼路發聲明讚美Charles令《午》變得更好，又指得悉死訊後感到痛心。

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