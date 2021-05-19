現年56歲的「細龜」黃一山，自2003年起已返大陸搵人仔，早前宣傳大陸片《新逃學威龍》時，被網民揶揄食老本，但細龜一於懶理，繼續消費！近日他為預計下月在港上映的新片《我要做特務》接受訪問時坦言，自己當日揀了做演員之路，從影30多年做到如今可以有一億人識得自己，認為做律師或醫生都達不到這個成就，故此鼓勵藝人返大陸發展。

醫生律師無法達到今日成就

細龜受訪時被問到追求夢想，他表示自己做演員之前有想過做醫生或律師，只是他讀大學時讀文科，做不成醫生；做律師的話，英文又未夠班，最後揀了演員。

聲稱自己擁有碩士學歷的細龜指自己無悔入行做演員，還指自己近年主打大陸市場，大陸人口有13億，做到今日起碼有一億人識得自己，細龜認為，如果當日做醫生或律師，就不會有這個「知名度」，所以他認定藝人返大陸有很大的發展空間，鼓勵藝人北上發展。細龜指，自己打算在大陸搵多幾年錢便退休，之後會做義工打發時間，回饋社會。

不想複製另一個黃一山

細龜至今仍有戲拍，也會開戲提拔新人，他認為香港演員青黃不接，希望可以多點栽培新人，不會介意做配角。細龜更指自己教新人時，不會以自己模式來教，因為不想複製出另一個黃一山。

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