彭浩翔在2019年初推出其執導的賀歲片《恭喜八婆》，票房錄得過千萬元，之後彭浩翔就着手籌備同年年底開拍《鹿鼎記》三部曲，預計今年上映，不過有指因故事內容提及攻打外族比較敏感，就算劇本經多番修改，但申請拍攝的批文一直遲遲未獲批出，投資方只好將所有工作叫停。

2019年香港發生逆權運動，彭浩翔在微博高調做「護旗手」，之後一直十分低調，更未有公開露面，但有消息指他原來已經離開香港。資深傳媒人黎則奮在社交網站發帖文，指彭浩翔夫婦已移民了溫哥華，更與返回當地定居的鄭經翰（大班）一起食飯，「大班請食晏，招呼香港導演彭浩翔夫婦，他們也移民來了溫哥華。彭浩翔說，現在外來人士很難在大陸開戲，因為大多過不了審查，準則不清不楚.....。」

其實這幾年在大陸開戲越來越難，因為規條越來越收窄，有傳廣電總局曾發出嚴格指令，例如不能呈現封建王朝對外的武力征服，這又難怪彭浩翔的《鹿鼎記》三部曲一直拿不到拍攝批文；至於穿越劇情，要呈現合理科學解釋，不可影響歷史格局；拍愛情題材不能太甜蜜，就算青春劇也不可拍早戀、犯罪、暴力故事，同性戀要最後化為友情等等。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）