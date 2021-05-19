大熱泰劇《莫測高深一女生》（Girl from Nowhere）近日登上亞洲各地的Netflix排行榜，故事情節光怪陸離，打破泰國劇集的一貫模式，是套另類校園劇，當中內容挑戰禁忌題材，包括欺凌、師生戀、性侵、謀死等，令觀眾一看上癮，帶挈女主角「Kitty」琦察雅阿瑪塔雅庫爾（Chicha Amattayakul）成功竄紅。

《莫測高深一女生》第一季於2018年在泰國播出獲得好評，翌年在Netflix上架後即引起海外觀眾注目，第二季在本月上架，刺激討論度與人氣再下一城。

27歲的琦察雅入行逾10年，17歲已獲泰國娛樂公司KamiKaze羅致旗下，並以偶像女團「Kiss Me Five」成員身份加入樂壇，之後她以學業理由暫停演藝工作，大學畢業後，琦察雅回歸演藝圈，除了擔任模特兒外，還是個演而優則唱的全能女神。琦察雅憑《莫測高深一女生》女主角娜諾（Nanno）躋身紅人行列，即使扮演高中生也毫無違和感，暗黑演出亦令人刮目相看，她把這位恐怖轉校生可謂演繹得完美到位，近日其IG的追隨人數大幅飆升，一星期急增100萬粉絲，昨日已破250萬follow，更被網民封為「泰國水原希子」。

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