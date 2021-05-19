林作與鍾培生由抽水事件演變成9月舉行的百萬拳賽「林鍾一戰」，花生指數甚高，早前林作於九龍灣首次出戰拳賽，鍾培生突然踩場並以支持「女友」來形容林作，雖然賽事林作最終輸了，不過他自言讓賽，並有信心擊敗鍾培生。

林作跟鍾培生繼續招積，二人的「牙骹戰」更不時散出濃烈火藥味，看似勢不兩立，但林作與鍾培生將合體為網台17LIVE拍攝節目《櫥窗生死戰》，共4輯的節目將以玩遊戲為主。

《蘋果》昨日致電林作求證，他確認有其事：「呢件事幾好笑，原本我前公司經理人轉咗去網台做嘢，佢邀請咗我去做直播，我盛情難卻就去做，點知佢哋覺得我哋單嘢有睇頭想做多啲宣傳，for 佢哋、for我哋都想宣傳吓，佢就走去同鍾培生傾，點知又傾到，我就冇所謂嘅，當係賽前嘅前哨戰，會係娛樂形式多啲。」林作透露節目將於月底開始拍攝，當中包括辯論和玩遊戲，他說：「我梗係想賽前先贏一仗，未上擂台已經嚇死咗佢啦！」問到最近《ERROR自肥企画》hit爆，若要像「自肥」中瘋狂的遊戲玩法，他可接受？林作說：「我梗係接受到啦！我巴不得係咁樣，我底線係除褲同露毛，咁先有宣傳效果同多啲人去睇，但我懷疑鍾生對節目要求都頗多，佢未必肯。」

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