無綫綜藝節目近日被ViuTV打亂陣腳，劇集方面亦同樣失守。近日兩齣黃金時段播映的劇集，不約而同被觀眾質疑配角搶過主角，包括《伙記辦大事》主角歐陽震華、萬綺雯與馬德鐘戲份竟不及女配角陳瀅多，《逆天奇案》女配角馮盈盈也比女主角林夏薇搶戲。歐陽震華昨日出席活動，就甚有怨氣表示劇集播出街他才知，又謂：「收視福將稱號都甩埋。」

無綫歴年靠劇集搶收視，地位無人能敵，但近日頻頻被ViuTV威脅，連一直看重的電視劇也甩轆，包括現時正於黃金時段播出的劇集《伙記辦大事》及《逆天奇案》，《伙》劇由兩大視帝歐陽震華（Bobby）及馬德鐘坐鎮，不過劇情拖太長，等了四周20集，兩位視帝根本沒機會見面，直至最後10集才開展主線劇情有交手，令不少網民觀眾鬧爆。

陳瀅「鼻哥窿做戲」

被稱「收視福將」的Bobby上一次和馬德鐘合作的《陀槍師姐II》最高收視高達47點，平均收視36點，更是Bobby歷年在無綫收視最高的劇集。今次《伙》劇兩人和萬綺雯合作，劇集亦是萬綺雯離開無綫的告別作，開播首周收視就達24.7點，不過因劇情老土、不合理及感情戲太多等不同原因，收視開始走下坡，前一周跌至22.3點，到上周才微升回23.4點。網民更發現飾演配角「常笑」的陳瀅，戲份越來越重，更佔全劇一大半，三大主角淪為配角襯托陳瀅。有網民笑稱，劇集名應改為《陳瀅辦大事》，不少網民更有被騙感覺鬧爆：「陳瀅戲份過多引起不適」，同時狠批陳瀅演技不自然：「只用鼻哥窿做戲。」

對於戲份不及陳瀅，Bobby與馬德鐘昨日出席該劇宣傳活動時回應，Bobby言談間充滿怨氣，大爆當時拍攝是飛紙仔。對於兩大視帝對戰至20集後才出現，Bobby說：「我都係睇電視先知，觀眾眼睛係雪亮，好彩係話想睇我哋多啲，如果話唔想睇我哋咁就死啦。」兩人直呼應該可以早點有對手戲，Bobby又說：「咁我二十幾集先出啦，使乜咁早出。」

對於被指「收視福將」美譽都要「跌落神壇」，Bobby直言：「所以拍埋呢套我可以甩咗呢個名，你諗個牽連幾大，原來我戲份少啲，『收視福將』稱號都甩埋。」他坦言背負這個稱號也感到很大壓力及包袱：「唔係次次套套都收視高㗎嘛，天時地利人和，個片幾時出，或者內容點樣，好多嘢加埋，我都『收視福將』咗廿幾年喇，不如你嚟。」馬神聞言立即婉拒：「唔敢當。」

而陳瀅面對被指戲份過多，她表示收到劇本時，已知所演角色是串連所有故事，又說：「我本身都係馬德鐘同Bobby fans，『吓！又見唔到呀？』都會覺得唔開心。」至於被指演技不自然，陳瀅表示每次演出都要求自己有進步。

馮盈盈搶林夏薇鏡

另一齣無綫黃金劇《逆天奇案》亦出現同樣情況，劇集由陳展鵬、黃智賢及林夏薇主演，劇本以林夏薇監視可疑人物作開頭，但劇情發展下去林夏薇卻戲份漸少，飾演陳展鵬千依百順女友的她，不但被演技發揮空間較大的第三者馮盈盈搶戲份，亦因馮盈盈以低胸露事業線又穿短裙露腿，性感上陣搶鏡，出現「借女主角捧女配角」的奇怪現象。

林夏薇和馮盈盈昨日在將軍澳一同出席該劇活動，林夏薇接受訪問時，聲稱不覺被搶鏡：「我又唔覺喎，接到劇本後就好投入自己嘅角色，唔會諗邊個戲多啲，只係會盡本份做好自己嘅角色，我反而覺得盈盈都做得好呀！」至於被指靠性感搶鏡的馮盈盈則說：「呢啲都係符合返個劇情，唔係刻意賣弄性感，希望觀眾睇得投入。」