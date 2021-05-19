《ERROR自肥企画》尚有3集就完滿結束，過去12集有不少令人一睇再睇，笑完再笑的洗腦爆笑畫面，但相信不及由「格仔導演」劉諾衡（Mike）主唱的《ERROR自肥企画》主題曲《無制限OT編集団の行動綱領》洗腦歌厲害。歌曲MV於首集播出後，當時Mike導跟網民下戰書，若果MV在5月21日播出大結局前，累積達150萬點擊率，便再給大家驚喜，結果網民當然出post「做嘢」，呼籲大家無限loop此MV，誓要Mike導找數派驚喜。

自5月4日MV在YouTube上架後，直至今日5月19日凌晨時份，短短半個月，點擊已衝破150萬，Mike導亦在IG Story寫上：「完成壯舉！驚喜將會喺全部集數播映完畢之後開始籌備，希望六月內可以搞掂，敬請期待。再一次好老土咁多謝大家支持，你哋先係最cxs！」

ERROR成員推自家版本

ERROR成員亦先後跟網民下戰書，若果達標便公開自己版本的《無制限OT編集団の行動綱領》，先是梁業（肥仔）於IG豪言：「今個post過2萬like我會唱一次主題曲畀大家聽。」怎料之後他淆底改口要3萬like，但也輕鬆達標，最後肥仔賴皮神上身，走上MIRROR演唱會舞台，再借用樂隊雙膝跪地獻唱找數。之後「反省中」的吳保錡也在YouTube上載化妝成《新世紀福音戰士》內的初號機獨唱版本找數；而何啟華（阿Dee）前日在IG分享一張花絮相，寫上：「傳說醜樣嘅相比較易呃like，如果呢張相可以係IG呃到十萬like，我就發佈《DeeGor版》自肥企画主題曲《無制限OT編集団の行動綱領》」，結果同樣被一直還在堅持的網民擊倒，昨日阿Dee在IG分享自己跳着Popping獻唱版本，更有心地推介這種舞蹈讓大家認識。

三爺新歌登熱門第2位

至於ERROR四子中唱功最有待改進的郭嘉駿（193），雖然未有定下「找數大挑戰」，但昨晚分享第一首個人派台歌《到三點》，在YouTube上架13小時，經已錄得超過14萬次點擊，更成為熱門搜尋榜第2位，三爺魅力果然非凡。

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