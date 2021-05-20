被喻為「將軍澳清泉」、另有「愛國愛港真男神」之稱的梁競徽（前名梁烈唯），近年一心一意在大陸發展，用的是國產華為，穿的是李寧牌，就連社交平台，亦早早放棄IG和facebook，專心在微博發表表忠言論及分享日常生活，短短幾年，徽徽已成功和大陸同胞同化。日前他接受大陸傳媒訪問時，就大讚自己現時在大陸發展，終於感受到真正的自由，又說將來會考慮送女兒到大陸讀書。言詞間處處流露對大陸生活的嚮往。

徽徽在訪問中一方面表達自己對祖國丹心一片的情懷，又一吐在兩年前修例風波受到網民抨擊的委屈。他說：「最艱難的時候，我所有工作邀約都被取消，每天待在家不敢出門，也不敢參加社交活動，非常彷徨無助，甚至一度想過改行。」他又說當時感到自己很孤獨，不過即使再來一次，仍會發表心聲。「我是一個不會說假話的人，在愛國的問題上更不會含糊。或許唯一不同的，是我會以更加平和的心態去表達我的觀點。」他指自己對祖國的感情，是源於父親的影響。「他從小告誡我『無論走到哪裏、身處何種位置，都要記得自己是中國人。』小時候的我還不太明白這句話的意義，但心裏已有一顆種子。」

女兒學做閱兵步操

徽徽在訪問中批評香港年輕人的國家觀念十分淡薄，甚至有人將金錢作為唯一追逐的目標，他認為是不可思議的，又說香港的教育體制仍需要時間改善。他說：「我是一個很倔強的人，別人越是說我的祖國不好，我就越要從歷史中找到證據，證明給大家看事實是甚麼。在我看來，西式所謂『民主』更多只是口號，真正的『民主』是要先『以人民的生活為中心』，這是我在內地看到的切實行動。」徽徽指自己現時做了爸爸，亦會教育小朋友愛國觀念。「在一次國慶節，我和小女兒在家中收看國慶閱兵儀式，我告訴她，每當響起國歌，你應該站起來表示尊敬。她記在心裏，還會學着做閱兵步操。看到她在電視機前努力模仿的樣子，我好開心。未來我也考慮將女兒送到內地讀書。」

訪問中，徽徽又提到自己到大陸後，發現無論工作和生活都比想像中更加舒服和安心。「在香港時，我時常感覺自己的角色選擇被框在一個狹小的定式中，制片人給到我的角色來來回回都是那幾種類型，我自身的發展因此陷入瓶頸。而來到內地，廣闊的市場讓我獲得了很多嘗試新角色的機會，我也從中發現了更多可能。」他表示經歷了短暫的過渡期後，已經完全適應了大陸生活。「現在我出門基本不用隨身帶包，因為一部手機就能搞掂一切，去哪都可以掃碼。在社交媒體上，我也能隨心表達自己的真實想法，而不用擔心受到抹黑與敵視。我在這裏感受到了真正的自由。」

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